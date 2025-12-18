Видео
Україна
Главная Одесса На Одесчине раздаются взрывы — какая угроза для региона

На Одесчине раздаются взрывы — какая угроза для региона

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:48
В Одесской области раздаются взрывы, сегодня, 18 декабря
Дым в небе. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области раздаются взрывы, сегодня, 18 декабря. Россияне запустили КАР/КАБ в направлении региона. Также область атакуют дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:
На Одещині лунають вибухи
Сообщение об угрозе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, в четверг, 18 декабря, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря и пуски управляемых авиабомб с тактической авиации. Под атакой район Черноморска, Овидиополя, Затоки и Каролино-Бугаза. Тревогу объявили в 09:38. На данный момент информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Известно о повреждениях и пострадавших. Также мы писали, что в результате атаки на Николаевщине проблемы с электроснабжением.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
