В Одессе прогремели взрывы, сегодня, 18 декабря. Россияне атакуют регион дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Вероятно звуки доносятся из области. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 18 декабря, в Одессе были слышны взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении области. Дроны летели в западном направлении в районе Беляевки и в направлении Затоки/Сергеевки. Вероятно, взрыв был в области. Тревога продолжается с 09:38. На данный момент информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что утром в Одесской области раздавались взрывы - россияне атаковали регион КАБ/КАР. Также мы писали, что в результате ночной атаки в Одесском районе пострадали 8 человек.