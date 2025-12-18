Відео
Головна Одеса Удари по енергетиці Одещини — ДТЕК показали знищену підстанцію

Удари по енергетиці Одещини — ДТЕК показали знищену підстанцію

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:27
Атака РФ знищила підстанцію в Арцизі Одеської області
Знищена підстанція на Одещині. Фото: кадр з відео

Одещина майже щодня опиняється під ударами російських атак. Ціллю знову стає енергетична інфраструктура, від якої залежить світло в домівках людей. Через обстріли міста й села залишаються без електроенергії. Енергетики працюють у надзвичайно складних умовах, щоб відновити подачу струму.

Відео знищеної підстанції на Одещині показали в ДТЕК.

Удар по Арцизу

Російські війська вщент зруйнували електропідстанцію в місті Арциз Одеської області. У ДТЕК оприлюднили відео з місця удару — від об’єкта фактично залишилися руїни. Через атаку мешканці міста залишилися без електроенергії. У компанії повідомили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в домівки людей. Відновлювальні роботи тривають, однак масштаби руйнувань значно ускладнюють процес.

Масовані атаки на енергетику

Останнім часом Росія посилила удари по енергетичних об’єктах Одещини. Зокрема, під час масованої атаки в ніч на 13 грудня без світла залишилася значна частина споживачів області. Через масштаби пошкоджень енергетики працювали в аварійному режимі. В регіоні ввели режим надзвичайної ситуації державного рівня. Попри постійні обстріли, фахівці енергетичної галузі продовжують відновлювати мережі та обладнання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Миколаївщині стався частковий блекаут. Також ми писали, що на Одещині хочуть компенсувати витрати бізнесу, які працюють як Пункти незламності.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло підстанція
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
