На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію через відключення світла: що це значить

Наслідки масованих атак РФ по енергетиці Одещини офіційно визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. Рішення ухвалили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Причиною стали тривалі відключення світла. Без електроенергії залишалися десятки тисяч людей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Надзвичайний рівень

Надзвичайна ситуація, що виникла після атак Росії на енергетичну інфраструктуру області у ніч на 13 грудня, отримала статус державного рівня. Рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Підставою стали наслідки ударів по об’єктах енергетики за останній час. Через пошкодження понад три доби були порушені нормальні умови життя більш ніж 50 тисяч мешканців області.

Окремим рішенням комісія доручила військовим адміністраціям, громадам і поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями. Йдеться про мінімальне використання ілюмінації та декоративного освітлення для економії електроенергії. Також ухвалили рішення спрямувати частину коштів резервного фонду в громади. Гроші підуть на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів на об’єктах критичної інфраструктури — у лікарнях, школах, пунктах незламності та інших установах.

Підтримка бізнесу

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про ініціативу підтримати підприємців, які відкривають або утримують пункти незламності. Місто пропонує часткову компенсацію вартості генераторів, відшкодування пального та звільнення від орендної плати за комунальне майно на час воєнного стану.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після масованої атаки на енергосистему Одещини в регіоні виникали проблеми зі світлом, водою та теплом. Також ми писали про те, скільки абонентів й досі залишаються без електропостачання.