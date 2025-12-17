В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отключения света: что это значит

На Одесчине ввели чрезвычайную ситуацию из-за проблем со светом
Последствия массированных атак РФ по энергетике Одесской области официально признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Причиной стали длительные отключения света. Без электроэнергии оставались десятки тысяч людей.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Чрезвычайный уровень
Чрезвычайная ситуация, возникшая после атак России на энергетическую инфраструктуру области в ночь на 13 декабря, получила статус государственного уровня. Решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Основанием стали последствия ударов по объектам энергетики за последнее время. Из-за повреждений более трех суток были нарушены нормальные условия жизни более чем 50 тысяч жителей области.
Отдельным решением комиссия поручила военным администрациям, громадам и полиции провести разъяснительную работу с предпринимателями. Речь идет о минимальном использовании иллюминации и декоративного освещения для экономии электроэнергии. Также приняли решение направить часть средств резервного фонда в громады. Деньги пойдут на закупку горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов на объектах критической инфраструктуры — в больницах, школах, пунктах несокрушимости и других учреждениях.
Поддержка бизнеса
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил об инициативе поддержать предпринимателей, которые открывают или содержат пункты несокрушимости. Город предлагает частичную компенсацию стоимости генераторов, возмещение горючего и освобождение от арендной платы за коммунальное имущество на время военного положения.
