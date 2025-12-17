Видео
Україна
Видео

Главная Одесса На Одесчине ввели чрезвычайную ситуацию из-за проблем со светом

На Одесчине ввели чрезвычайную ситуацию из-за проблем со светом

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:38
В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отключения света: что это значит
Люди заряжают гаджеты в пункте несокрушимости. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последствия массированных атак РФ по энергетике Одесской области официально признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Причиной стали длительные отключения света. Без электроэнергии оставались десятки тысяч людей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Чрезвычайный уровень

Чрезвычайная ситуация, возникшая после атак России на энергетическую инфраструктуру области в ночь на 13 декабря, получила статус государственного уровня. Решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Основанием стали последствия ударов по объектам энергетики за последнее время. Из-за повреждений более трех суток были нарушены нормальные условия жизни более чем 50 тысяч жителей области.

Отдельным решением комиссия поручила военным администрациям, громадам и полиции провести разъяснительную работу с предпринимателями. Речь идет о минимальном использовании иллюминации и декоративного освещения для экономии электроэнергии. Также приняли решение направить часть средств резервного фонда в громады. Деньги пойдут на закупку горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов на объектах критической инфраструктуры — в больницах, школах, пунктах несокрушимости и других учреждениях.

Поддержка бизнеса

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил об инициативе поддержать предпринимателей, которые открывают или содержат пункты несокрушимости. Город предлагает частичную компенсацию стоимости генераторов, возмещение горючего и освобождение от арендной платы за коммунальное имущество на время военного положения.

Напомним, мы сообщали, что после массированной атаки на энергосистему Одесской области в регионе возникали проблемы со светом, водой и теплом. Также мы писали о том, сколько абонентов до сих пор остаются без электроснабжения.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
