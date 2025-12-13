Массированная атака на Одессу: город без света, воды и тепла

Одесса без света, тепла и воды — последствия массированной атаки
После массированной российской атаки в Одессе обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города исчезли электричество, тепло и водоснабжение, есть пострадавшие.
Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил глава ГВА Сергей Лысак.
Атака на Одессу
По его словам, без электроснабжения остались критически важные системы, которые обеспечивают подачу воды и тепла. В большей части города пока нет света, тепла и централизованной воды.
Предварительно известно о нескольких пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется.
Городские службы работают в усиленном режиме. Больницы перевели на автономное питание от генераторов, там есть необходимые запасы воды и топлива. Бюветные комплексы также работают от резервных источников электроэнергии.
Пункты несокрушимости и подвоз воды в Одессе
Сергей Лысак сообщил, что в городе круглосуточно открыты пункты несокрушимости. Кроме того, жители могут подзарядить телефоны и другие гаджеты в магазинах торговых сетей "Таврия-В", "Обжора", "Точка", "Копейка", "Сильпо". Военная администрация призывает бизнес не закрываться и поддержать одесситов в сложный момент.
Для жителей районов, где нет воды, организован подвоз технической воды.
Адреса подвоза технической воды:
Приморский район
- Французский бульвар, 12/3.
- Улица Педагогическая, 46а.
Хаджибейский район
- Улица Бугаевская, 46а.
- Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз).
- Улица Вадатурского, 15.
- Улица Святослава Рихтера, 126/128.
Киевский район
- Улица Академика Королева, 9.
- Улица Академика Королева, 94.
- Проспект Князя Ярослава Мудрого, 19.
- Улица Научная, 58/1.
Пересыпский район
- Парк "Энтузиастов".
- Улица Паустовского, 31, во дворе.
- Улица Семена Палия, 125б, парковка перед ТЦ.
- Улица Семена Палия, 70, парковочная площадка перед магазином "Ева".
Напомним, вчера российские оккупанты атаковали судно в Черноморском порту. Также мы писали, что ночью в Одессе раздавались взрывы.
