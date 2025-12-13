Массированная атака на Одессу: город без света, воды и тепла

Пожар в Одессе после попадания после попадания. Фото: ГСЧС

После массированной российской атаки в Одессе обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города исчезли электричество, тепло и водоснабжение, есть пострадавшие.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил глава ГВА Сергей Лысак.

Атака на Одессу

По его словам, без электроснабжения остались критически важные системы, которые обеспечивают подачу воды и тепла. В большей части города пока нет света, тепла и централизованной воды.

Предварительно известно о нескольких пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется.

Городские службы работают в усиленном режиме. Больницы перевели на автономное питание от генераторов, там есть необходимые запасы воды и топлива. Бюветные комплексы также работают от резервных источников электроэнергии.

Пункты несокрушимости и подвоз воды в Одессе

Сергей Лысак сообщил, что в городе круглосуточно открыты пункты несокрушимости. Кроме того, жители могут подзарядить телефоны и другие гаджеты в магазинах торговых сетей "Таврия-В", "Обжора", "Точка", "Копейка", "Сильпо". Военная администрация призывает бизнес не закрываться и поддержать одесситов в сложный момент.

Для жителей районов, где нет воды, организован подвоз технической воды.

Адреса подвоза технической воды:

Приморский район

Французский бульвар, 12/3.

Улица Педагогическая, 46а.

Хаджибейский район

Улица Бугаевская, 46а.

Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз).

Улица Вадатурского, 15.

Улица Святослава Рихтера, 126/128.

Киевский район

Улица Академика Королева, 9.

Улица Академика Королева, 94.

Проспект Князя Ярослава Мудрого, 19.

Улица Научная, 58/1.

Пересыпский район

Парк "Энтузиастов".

Улица Паустовского, 31, во дворе.

Улица Семена Палия, 125б, парковка перед ТЦ.

Улица Семена Палия, 70, парковочная площадка перед магазином "Ева".

Напомним, вчера российские оккупанты атаковали судно в Черноморском порту. Также мы писали, что ночью в Одессе раздавались взрывы.