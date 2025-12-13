Видео
Одесса без света, тепла и воды — последствия массированной атаки

Одесса без света, тепла и воды — последствия массированной атаки

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 09:28
Массированная атака на Одессу: город без света, воды и тепла
Пожар в Одессе после попадания после попадания. Фото: ГСЧС

После массированной российской атаки в Одессе обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города исчезли электричество, тепло и водоснабжение, есть пострадавшие.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил глава ГВА Сергей Лысак.

Атака на Одессу

По его словам, без электроснабжения остались критически важные системы, которые обеспечивают подачу воды и тепла. В большей части города пока нет света, тепла и централизованной воды.

Предварительно известно о нескольких пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется.

Городские службы работают в усиленном режиме. Больницы перевели на автономное питание от генераторов, там есть необходимые запасы воды и топлива. Бюветные комплексы также работают от резервных источников электроэнергии.

Пункты несокрушимости и подвоз воды в Одессе

Сергей Лысак сообщил, что в городе круглосуточно открыты пункты несокрушимости. Кроме того, жители могут подзарядить телефоны и другие гаджеты в магазинах торговых сетей "Таврия-В", "Обжора", "Точка", "Копейка", "Сильпо". Военная администрация призывает бизнес не закрываться и поддержать одесситов в сложный момент.

Для жителей районов, где нет воды, организован подвоз технической воды.

Адреса подвоза технической воды:

Приморский район

  • Французский бульвар, 12/3.
  • Улица Педагогическая, 46а.

Хаджибейский район

  • Улица Бугаевская, 46а.
  • Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз).
  • Улица Вадатурского, 15.
  • Улица Святослава Рихтера, 126/128.

Киевский район

  • Улица Академика Королева, 9.
  • Улица Академика Королева, 94.
  • Проспект Князя Ярослава Мудрого, 19.
  • Улица Научная, 58/1.

Пересыпский район

  • Парк "Энтузиастов".
  • Улица Паустовского, 31, во дворе.
  • Улица Семена Палия, 125б, парковка перед ТЦ.
  • Улица Семена Палия, 70, парковочная площадка перед магазином "Ева".

Напомним, вчера российские оккупанты атаковали судно в Черноморском порту. Также мы писали, что ночью в Одессе раздавались взрывы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
