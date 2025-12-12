Пожар на судне в Одессе после атаки РФ: есть раненый

В Одесском порту горит судно. Фото: СМИ

После российской атаки, которая произошла сегодня, 12 декабря после обеда, в Одессе вспыхнул пожар на судне. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Суспільне".

В Одессе горит судно

Официальные службы по состоянию на данный момент комментариев не предоставили. Однако известно, что пожар на судне в Одессе произошел после нескольких взрывов в городе. Воздушные Силы ВСУ сообщали, что Россия атакует Одессе и окрестности баллистикой, еще позже в небе были зафиксированы и ударные дроны.

По предварительной информации, утечки опасных веществ не зафиксировано. Также нет данных о загрязнении воздуха химическими соединениями. Некоторые СМИ сообщают, что поврежденное судно принадлежит Турции.

Напомним, ночью Одесса подверглась массированной вражеской атаке по энергетической и коммунальной инфраструктуре города. Сейчас без базовых услуг, таких, как свет, вода и тепло, остаются десятки тысяч абонентов.

В Минэнерго уже сообщили, что ситуация со светом в Одесской области остается одной из самых сложных в Украине. Из-за постоянных воздушных тревог и угрозы новых ударов тормозится восстановление.