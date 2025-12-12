Атаки по энергетике - Одесская область дольше всех без света

Одесса без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной атаки на энергетическую инфраструктуру Одесской области ситуация со светом остается одной из самых сложных в Украине. Постоянные воздушные тревоги и угроза новых ударов тормозят восстановление электроснабжения.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" заявил генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва.

Последствия атаки на Одесскую область

По словам Гаввы, в результате ночной атаки без электроснабжения на утро остались около 130 тысяч потребителей. Сейчас энергетикам уже удалось частично стабилизировать ситуацию, однако проблем остается немало.

"Электроснабжение снова запитали 46 тысяч потребителей. В то же время еще 84 тысячи клиентов остаются без света", — отметил Александр Гавва.

Он отметил, что темпы восстановления напрямую зависят от ситуации с безопасностью. Аварийные бригады вынуждены прерывать работы из-за почти непрерывных воздушных тревог и риска повторных атак.

"Восстановление ограничено постоянными тревогами и потенциальными новыми ударами Российской Федерации. Это фактически не дает возможности полноценно и быстро восстанавливать электросети", — пояснил руководитель компании.

Ситуация в прифронтовых регионах

По словам Гаввы, сложная ситуация со светом сейчас не только в Одесской области. Больше всего страдают прифронтовые области, где атаки происходят регулярно.

"Очень непростая ситуация сохраняется в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Там отключений больше, чем в регионах, дальше от линии фронта", — сказал он.

Он также напомнил, что все проблемы с электроснабжением из-за массированных ударов РФ по энергетике. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме. В первую очередь свет пытаются вернуть на объекты критической инфраструктуры, а затем в жилые дома.

Напомним, в Одессе электроснабжение обещают восстановить за несколько дней, а по некоторым адресам в графиках уже стоит дата до конца года. Также в городе частично нет света, тепла и воды.