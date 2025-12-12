Видео
РФ уничтожила двадцать подстанций на Одесчине — люди без света

РФ уничтожила двадцать подстанций на Одесчине — люди без света

Дата публикации 12 декабря 2025 10:10
Удар по энергетике Одесской области - уничтожено 20 подстанций
Последствия попадания по подстанции. Фото. ДТЭК

Ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Известно, что это уже двадцатая подстанция в регионы, которую повредили оккупанты.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в ДТЭК.

Удар по подстанциям

В компании отметили, что ночью враг нанес удар по подстанции ДТЭК в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция, которая получила серьезные повреждения в регионе с начала этого года. Кроме того, под атакой оказался и объект другой энергетической компании.

Сколько потребителей без света

По резервным схемам энергетикам уже удалось перезаживить около 40 тысяч семей. В то же время еще почти 90 тысяч домохозяйств временно остаются без электроэнергии.

"Энергетики всей Одесской области работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела", — написали в ДТЭК.

Без света частично Одесский областной район, а также Пересыпский и Приморский районы города. У некоторых абонентов, по сообщениям на сайте ДТЭК, света не будет до 15 декабря.

Росія знищила двадцять підстанцій на Одещині — люди без світла - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот dtek-oem.com.ua

Напомним, из-за атаки российских захватчиков в Одесской области есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Также мы писали, что в городе нет воды.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
