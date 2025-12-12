Удар по енергетиці Одещини — знищено 20 підстанцій

Наслідки влучання по підстанції. Фото. ДТЕК

Уночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Відомо, що це уже двадцята підстанція в регіони, яку пошкодили окупанти.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомили в ДТЕК.

Удар по підстанціях

В компанії зазначили, що вночі ворог завдав удару по підстанції ДТЕК в Одеській області. Це вже двадцята підстанція, яка зазнала серйозних пошкоджень у регіоні з початку цього року. Крім того, під атакою опинився й об’єкт іншої енергетичної компанії.

Скільки споживачів без світла

За резервними схемами енергетикам уже вдалося перезаживити близько 40 тисяч родин. Водночас ще майже 90 тисяч домогосподарств тимчасово залишаються без електроенергії.

"Енергетики всієї Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу", — написали в ДТЕК.

Без світла частково Одеський обласний район, а також Пересипський та Приморський райони міста. У деяких абонентів, за повідомленнями на сайті ДТЕК, світла не буде до 15 грудня.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот dtek-oem.com.ua

Нагадаємо, через атаку російських загарбників на Одещині є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури. Також ми писали, що в місті немає води.