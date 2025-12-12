Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про атаку БпЛА

В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про атаку БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 02:07
Нічні вибухи в Одесі 12 грудня 2025 року — що відомо про атаку БпЛА
Дим після вибухів. Фото ілюстративне: Суспільне Чернігів

Вибухи прогриміли в Одесі зараз, уночі в п'ятницю, 12 грудня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Реклама
Читайте також:
Атака БпЛА на Одещину вночі 12 грудня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 12 грудня 

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:45. Станом на 00:44 БпЛА з Миколаївщини летіли в напрямку Одеської області, а о 01:08 військові попередили, що безпілотники з акваторії Чорного моря теж узяли курс на регіон.

ОНОВЛЕНО О 02:59: Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура. У частині міста немає світла й води. Інформації про постраждалих наразі немає. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють відповідні служби.

Нагадаємо, уночі 11 грудня в Одесі під час повітряної тривоги теж було чутно вибухи. Місто атакували ударні безпілотники — по них працювала ППО.

Також ми повідомляли, що ввечері 12 грудня вибухнув невідомий пристрій у Дарницькому районі Києва. Одна людина загинула, а ще одна зазнала поранень.

вибух безпілотники обстріли Новини Одеси війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації