Нічні вибухи в Одесі 12 грудня 2025 року — що відомо про атаку БпЛА

Дим після вибухів. Фото ілюстративне: Суспільне Чернігів

Вибухи прогриміли в Одесі зараз, уночі в п'ятницю, 12 грудня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 12 грудня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:45. Станом на 00:44 БпЛА з Миколаївщини летіли в напрямку Одеської області, а о 01:08 військові попередили, що безпілотники з акваторії Чорного моря теж узяли курс на регіон.

ОНОВЛЕНО О 02:59: Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура. У частині міста немає світла й води. Інформації про постраждалих наразі немає. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють відповідні служби.

Нагадаємо, уночі 11 грудня в Одесі під час повітряної тривоги теж було чутно вибухи. Місто атакували ударні безпілотники — по них працювала ППО.

Також ми повідомляли, що ввечері 12 грудня вибухнув невідомий пристрій у Дарницькому районі Києва. Одна людина загинула, а ще одна зазнала поранень.