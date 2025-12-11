Нічні вибухи в Одесі 11 грудня 2025 року — що відомо про обстріл

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Вибухи було чутно в Одесі зараз, уночі в четвер, 11 грудня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 11 грудня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:50. Станом на 01:39 група БпЛА на півдні Миколаївщини тримала курс на Одещину. О 02:04 військові зазначили, що в напрямку Одеси з півночі летить БпЛА, а о 02:22 попередили, що дронів ціла група.

У місті лунали вибухи: працювала ППО.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 10 грудня

Карта повітряних тривог станом на 02:36 11 грудня

Станом на 02:36 повітряна тривога, крім Одещини, триває в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Херсонщини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини.

Нагадаємо, 1 грудня росіяни атакували нафтобазу в Овідіополі на Одещині. У повітря потрапило майже 20 тонн забруднюючих речовин.

Також ми повідомляли, що в Куп'янському районі Харківщини росіяни вдарили безпілотником по будівлі школи. Спалахнула пожежа, але обійшлося без загиблих і постраждалих.