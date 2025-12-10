Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Обстріл нафтобази на Одещині — в повітря потрапили тонни токсинів

Обстріл нафтобази на Одещині — в повітря потрапили тонни токсинів

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:15
Обстріл нафтобази в Овідіополі — викиди токсичних речовин
Нафтобаза, яку обстріляли на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Пожежа через російський обстріл, яка виникла на нафтобазі в на Одещині спричинила значний викид забрудників у повітря. Екологи зафіксували майже 20 тонн токсинів.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Реклама
Читайте також:

Масштаби забруднення

За їхніми даними, 1 грудня 2025 року росіяни ударами пошкодили недіючу нафтобазу у селищі Овідіополь. Загоряння охопило близько 220 кв. м території. Під час горіння у повітря потрапило майже 20 тонн забруднювачів, серед яких 17,4 тонни діоксид вуглецю.

Екологи зазначають, що подібні викиди значно погіршують якість атмосферного повітря, особливо у прибережних районах, де погодні умови сприяють швидкому поширенню продуктів горіння.

Які наслідки для довкілля

Екологи наголошують, що такі інциденти мають довготривалий ефект. Забруднення повітря впливає на ґрунт, водойми та здоров’я місцевих мешканців. Відновлення екосистем після викидів нафтопродуктів може тривати роками.

Нагадаємо, уночі росіяни знову завдали удару дронами по Одещині. Також ми писали, що російські загарбники атакували Дніпропетровську область, загинув чоловік.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака нафтобаза
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації