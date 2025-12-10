Обстріл нафтобази в Овідіополі — викиди токсичних речовин

Нафтобаза, яку обстріляли на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Пожежа через російський обстріл, яка виникла на нафтобазі в на Одещині спричинила значний викид забрудників у повітря. Екологи зафіксували майже 20 тонн токсинів.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Масштаби забруднення

За їхніми даними, 1 грудня 2025 року росіяни ударами пошкодили недіючу нафтобазу у селищі Овідіополь. Загоряння охопило близько 220 кв. м території. Під час горіння у повітря потрапило майже 20 тонн забруднювачів, серед яких 17,4 тонни діоксид вуглецю.

Екологи зазначають, що подібні викиди значно погіршують якість атмосферного повітря, особливо у прибережних районах, де погодні умови сприяють швидкому поширенню продуктів горіння.

Які наслідки для довкілля

Екологи наголошують, що такі інциденти мають довготривалий ефект. Забруднення повітря впливає на ґрунт, водойми та здоров’я місцевих мешканців. Відновлення екосистем після викидів нафтопродуктів може тривати роками.

Нагадаємо, уночі росіяни знову завдали удару дронами по Одещині. Також ми писали, що російські загарбники атакували Дніпропетровську область, загинув чоловік.