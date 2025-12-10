Видео
Видео

Обстрел нефтебазы на Одесчине — в воздух попали тонны токсинов

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:15
Обстрел нефтебазы в Овидиополе - выбросы токсичных веществ
Нефтебаза, которую обстреляли в Одесской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Пожар из-за российского обстрела, который возник на нефтебазе в Одесской области вызвал значительный выброс загрязнителей в воздух. Экологи зафиксировали почти 20 тонн токсинов.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Читайте также:

Масштабы загрязнения

По их данным, 1 декабря 2025 года россияне ударами повредили недействующую нефтебазу в поселке Овидиополь. Возгорание охватило около 220 кв. м территории. Во время горения в воздух попало почти 20 тонн загрязнителей, среди которых 17,4 тонны диоксид углерода.

Экологи отмечают, что подобные выбросы значительно ухудшают качество атмосферного воздуха, особенно в прибрежных районах, где погодные условия способствуют быстрому распространению продуктов горения.

Какие последствия для окружающей среды

Экологи отмечают, что такие инциденты имеют долговременный эффект. Загрязнение воздуха влияет на почву, водоемы и здоровье местных жителей. Восстановление экосистем после выбросов нефтепродуктов может длиться годами.

Напомним, ночью россияне снова нанесли удар дронами по Одесской области. Также мы писали, что российские захватчики атаковали Днепропетровскую область, погиб человек.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака нефтебаза
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
