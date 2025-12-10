Обстрел нефтебазы в Овидиополе - выбросы токсичных веществ

Нефтебаза, которую обстреляли в Одесской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Пожар из-за российского обстрела, который возник на нефтебазе в Одесской области вызвал значительный выброс загрязнителей в воздух. Экологи зафиксировали почти 20 тонн токсинов.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Масштабы загрязнения

По их данным, 1 декабря 2025 года россияне ударами повредили недействующую нефтебазу в поселке Овидиополь. Возгорание охватило около 220 кв. м территории. Во время горения в воздух попало почти 20 тонн загрязнителей, среди которых 17,4 тонны диоксид углерода.

Экологи отмечают, что подобные выбросы значительно ухудшают качество атмосферного воздуха, особенно в прибрежных районах, где погодные условия способствуют быстрому распространению продуктов горения.

Какие последствия для окружающей среды

Экологи отмечают, что такие инциденты имеют долговременный эффект. Загрязнение воздуха влияет на почву, водоемы и здоровье местных жителей. Восстановление экосистем после выбросов нефтепродуктов может длиться годами.

