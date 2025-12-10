Ночная атака дронами по Одесской области: масштабный пожар

Спасатель на месте попадания дронов в Одесской области. Фото: ГСЧС

Ночью россияне снова нанесли удар дронами по Одесской области, часть из них сбили силы ПВО. Однако одно из попаданий вызвало пожар на объекте инфраструктуры и повреждение складского помещения, пострадавших нет.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Ночная атака по области — что известно

В ночь на 10 декабря российские дроны атаковали территорию Одесской области. По информации главы ОГА Олега Кипера, большинство ударных беспилотников удалось уничтожить силам противовоздушной обороны. Однако произошло одно попадание.

В результате удара произошло локальное разрушение и загорелось складское помещение. Пожар охватил большую площадь. Критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме.

Работа спасателей

В ГСЧС сообщили, что огонь ликвидировали оперативно, это позволило избежать серьезных последствий. К тушению были привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники. Погибших или травмированных нет.

