Нічна атака дронами по Одещині: масштабна пожежа

Рятувальник на місці влучання дронів на Одещині. Фото: ДСНС

Уночі росіяни знову завдали удару дронами по Одещині, частину з них збили сили ППО. Проте одне з влучань спричинило пожежу на об’єкті інфраструктури та пошкодження складського приміщення, постраждалих немає.

Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Нічна атака по області — що відомо

У ніч на 10 грудня російські дрони атакували територію Одеської області. За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, більшість ударних безпілотників вдалося знищити силам протиповітряної оборони. Однак сталося одне влучання.

Унаслідок удару сталося локальне руйнування та спалахнуло складське приміщення. Пожежа охопила велику площу. Критична інфраструктура продовжує працювати у штатному режимі.

Робота рятувальників

В ДСНС повідомили, що вогонь ліквідували оперативно, це дозволило уникнути серйозних наслідків. До гасіння було залучено 28 рятувальників і 6 одиниць техніки. Загиблих чи травмованих немає.

