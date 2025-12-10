На Одещині побільшало відключень світла: з’явилися нові графіки

Електрик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині сьогодні, 10 грудня, збільшилася кількість відключень електроенергії на 0,5 черги. Оновлені графіки світла вже діють.

Про це повідомили на офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з Facebook

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Планові відключення світла в Одесі

Окрім графіків сьогодні в Одесі також діють планові відключення світла. Енергетики проводять ремонти за такими адресами:

Північний РЕМ

Роботи до 16:00

вул. Котлєєвська, 1, 1А, 3, 4

вул. Гордієнка, 5в, 7, 7б, 8, 12, 12б

вул. Левадна. 1, 1а, 1в, 8, 9, 10, 12, 14, 16

вул. Мазепи Івана, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5-А

вул. Матюшенка, 2, 2а

вул. Різдвяна, 1-12

вул. Трусовська, 4А, 5А, 6, 6Б

вул. Училищна, 1-23 / корп. 6

вул. Хорошенка, 1-10

пл. Молоді, 2, 17а

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00

вул. О. Вадатурського, 16

Південний РЕМ

Роботи до 20:00

вул. Івасюка Володимира, 3

вул. Сонячна, 29

пров. Приморський, 2, 2а, 2Б, 3/5, 4, 4а, 4б

просп. Свободи, 66-88 / корп. 9, 88, 101А, 101/2-105а

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії світла. Також обмеження діятимуть в Києві.