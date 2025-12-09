Графік відключень світла в Одесі на 10 грудня

Будинок зі світлом в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після ракетних і дронових атак енергосистема працює в умовах дефіциту, тому в Україні щоденно застосовують графіки обмежень. Так, 10 грудня в Одесі та області знову запроваджують погодинні відключення світла одразу кількох груп одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

