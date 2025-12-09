Новий керівник Пересипської райадміністрації Одеси

Пересипська райадміністрація Одеси. Фото ілюстративне: Dmitry Garkusha

На апаратній нараді в Одеській міськраді представили нового очільника Пересипської районної адміністрації Юрія Кущенка. Він зайняв посаду після звільнення попереднього керівника Сергія Кондратюка, який покинув адміністрацію на початку грудня.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Сьогодні провели чергову апаратну нараду. В.о міського голови Ігор Коваль представив нового керівника Пересипськоі районної адміністрації Юрія Кущенка", — написав він.

Що відомо про попередника

Пересипську райадміністрацію багато років очолював Сергій Кондратюк. Він обіймав цю посаду з 2018 року та залишив її 1 грудня, після подання заяви на звільнення за угодою сторін. До призначення нового керівника обов’язки голови тимчасово виконував перший заступник адміністрації.

Хто такий Юрій Кущенко

Новий голова Пересипської райадміністрації Юрій Кущенко народився у 1974 році, має вищу освіту та значний досвід у підприємницькій діяльності. У декларації, поданій перед призначенням, він зазначив доходи від бізнесу, участь у компанії та наявність грошових активів.

Раніше Кущенко брав участь у місцевих виборах і був відомий як одеський підприємець. Тепер він переходить на державну службу та очолюватиме один із найбільш складних і навантажених районів міста.

Раніше Кущенко брав участь у місцевих виборах і був відомий як одеський підприємець. Тепер він переходить на державну службу та очолюватиме один із найбільш складних і навантажених районів міста.