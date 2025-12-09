Відео
У Пересипській райадміністрації Одеси новий керівник — хто саме

У Пересипській райадміністрації Одеси новий керівник — хто саме

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:18
Новий керівник Пересипської райадміністрації Одеси
Пересипська райадміністрація Одеси. Фото ілюстративне: Dmitry Garkusha

На апаратній нараді в Одеській міськраді представили нового очільника Пересипської районної адміністрації Юрія Кущенка. Він зайняв посаду після звільнення попереднього керівника Сергія Кондратюка, який покинув адміністрацію на початку грудня.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Сьогодні провели чергову  апаратну нараду. В.о міського голови Ігор Коваль представив нового керівника Пересипськоі районної адміністрації Юрія Кущенка", — написав він.

Що відомо про попередника

Пересипську райадміністрацію багато років очолював Сергій Кондратюк. Він обіймав цю посаду з 2018 року та залишив її 1 грудня, після подання заяви на звільнення за угодою сторін. До призначення нового керівника обов’язки голови тимчасово виконував перший заступник адміністрації.

Хто такий Юрій Кущенко

Новий голова Пересипської райадміністрації Юрій Кущенко народився у 1974 році, має вищу освіту та значний досвід у підприємницькій діяльності. У декларації, поданій перед призначенням, він зазначив доходи від бізнесу, участь у компанії та наявність грошових активів.

Раніше Кущенко брав участь у місцевих виборах і був відомий як одеський підприємець. Тепер він переходить на державну службу та очолюватиме один із найбільш складних і навантажених районів міста.

Нагадаємо, в Одесі активісти виступили проти призначення Костянтина Талалаєва на посаду заступника міського голови з соціальних питань. Також ми писали, що НАБУ та САП завершили слідство щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружини.

Одеса Одеська область звільнення Новини Одеси кадрові зміни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
