Новый руководитель Пересыпской райадминистрации Одессы

Пересыпская райадминистрация Одессы. Фото иллюстративное: Dmitry Garkusha

На аппаратном совещании в Одесском горсовете представили нового главу Пересыпской районной администрации Юрия Кущенко. Он занял должность после увольнения предыдущего руководителя Сергея Кондратюка, который покинул администрацию в начале декабря.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

"Сегодня провели очередное аппаратное совещание. И.о. городского головы Игорь Коваль представил нового руководителя Пересыпской районной администрации Юрия Кущенко", — написал он.

Что известно о предшественнике

Пересыпскую райадминистрацию много лет возглавлял Сергей Кондратюк. Он занимал эту должность с 2018 года и покинул ее 1 декабря, после подачи заявления на увольнение по соглашению сторон. До назначения нового руководителя обязанности главы временно исполнял первый заместитель администрации.

Кто такой Юрий Кущенко

Новый глава Пересипской райадминистрации Юрий Кущенко родился в 1974 году, имеет высшее образование и значительный опыт в предпринимательской деятельности. В декларации, поданной перед назначением, он указал доходы от бизнеса, участие в компании и наличие денежных активов.

Ранее Кущенко участвовал в местных выборах и был известен как одесский предприниматель. Теперь он переходит на государственную службу и будет возглавлять один из самых сложных и нагруженных районов города.

Напомним, в Одессе активисты выступили против назначения Константина Талалаева на должность заместителя городского головы по социальным вопросам. Также мы писали, что НАБУ и САП завершили следствие в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жены.