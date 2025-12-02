Увольнение главы Пересыпской райадминистрации Одессы

Экс-глава Пересыпской райадминистрации. Фото: Сергей Кондратюк/Instagram

В Пересыпской райадминистрации Одессы произошли кадровые изменения. Предыдущий глава покинул должность по соглашению сторон. Временно его обязанности исполняет первый заместитель, а новый глава пока не назначен.

Об этом стало известно из распоряжения и. о. городского головы Игоря Коваля.

Реклама

Читайте также:

Увольнение главы

Сергея Кондратюка назначили на должность в июле 2018 года. Распоряжение о его увольнении подписал секретарь городского совета и и.о. городского головы Игорь Коваль 2 декабря. В документе указано, что увольнение произошло 1 декабря по собственному заявлению Кондратюка. Временно руководителем райадминистрации стал первый заместитель Святослав Галанзовский с 25 ноября, во время нетрудоспособности Кондратюка. Кто будет возглавлять администрацию после его окончательного увольнения — пока неизвестно.

Что известно о Кондратюке

В декларации Сергея Кондратюка за 2024 год указана доля в квартире в Белгороде-Днестровском и аренда квартиры в Одессе. Он также владеет зданием магазина в Белгороде-Днестровском и пользуется автомобилями BMW и Tesla. Доходы чиновника в 2024 году составляли 661 070 гривен зарплаты и 101 968 гривен пенсии, а наличными он декларировал 10 тыс. долларов и 250 тыс. гривен.

Напомним, мы сообщали о том, что стало известно кто будет руководить департаментом здравоохранения в Одессе. Также мы писали, что в Одессе представили нового заместителя мэра.