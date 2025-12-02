Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пересыпский район Одессы остался без главы — кто будет руководить

Пересыпский район Одессы остался без главы — кто будет руководить

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:18
Увольнение главы Пересыпской райадминистрации Одессы
Экс-глава Пересыпской райадминистрации. Фото: Сергей Кондратюк/Instagram

В Пересыпской райадминистрации Одессы произошли кадровые изменения. Предыдущий глава покинул должность по соглашению сторон. Временно его обязанности исполняет первый заместитель, а новый глава пока не назначен.

Об этом стало известно из распоряжения и. о. городского головы Игоря Коваля.

Реклама
Читайте также:

Увольнение главы

Сергея Кондратюка назначили на должность в июле 2018 года. Распоряжение о его увольнении подписал секретарь городского совета и и.о. городского головы Игорь Коваль 2 декабря. В документе указано, что увольнение произошло 1 декабря по собственному заявлению Кондратюка. Временно руководителем райадминистрации стал первый заместитель Святослав Галанзовский с 25 ноября, во время нетрудоспособности Кондратюка. Кто будет возглавлять администрацию после его окончательного увольнения — пока неизвестно.

Что известно о Кондратюке

В декларации Сергея Кондратюка за 2024 год указана доля в квартире в Белгороде-Днестровском и аренда квартиры в Одессе. Он также владеет зданием магазина в Белгороде-Днестровском и пользуется автомобилями BMW и Tesla. Доходы чиновника в 2024 году составляли 661 070 гривен зарплаты и 101 968 гривен пенсии, а наличными он декларировал 10 тыс. долларов и 250 тыс. гривен.

Напомним, мы сообщали о том, что стало известно кто будет руководить департаментом здравоохранения в Одессе. Также мы писали, что в Одессе представили нового заместителя мэра.

Одесса Одесская область увольнение городской совет Новости Одессы кадровые изменения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации