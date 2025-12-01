Видео
Главная Одесса В Одессе назначили главу департамента здоровья — что известно

В Одессе назначили главу департамента здоровья — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 11:12
Назначили нового руководителя департамента здравоохранения Одессы
Новая руководительница Департамента здравоохранения. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе назначили нового руководителя департамента здравоохранения. Игорь Коваль представил Елену Колоденко, которая ранее возглавляла Центр первичной медико-санитарной помощи № 3. Она также участвовала в Совете общественного контроля при НСЗУ. Колоденко имеет опыт управления медицинскими учреждениями и административной работы в сфере здравоохранения.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

Назначение в Одесской мэрии

На аппаратном совещании и.о. городского головы Игорь Коваль официально представил нового руководителя департамента здравоохранения — Елену Колоденко. Ранее она возглавляла Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 и была членом Совета общественного контроля при Национальной службе здоровья Украины.

Декларация Колоденко

В своей декларации за прошлый год Колоденко указала квартиру площадью 117,6 кв. м, приобретенную еще в 2009 году за 300 тысяч гривен. У семьи два автомобиля: Skoda Kodiaq 2017 года выпуска и новый Toyota Yaris 2023 года. Елена Колоденко задекларировала годовую зарплату 911,5 тыс. гривен, то есть около 76 тыс. в месяц. Заработок ее мужа меньше - примерно 100 тыс. грн в год плюс пенсия.

В декларации также указаны банковские счета дочери — 4 тыс. долларов и 4,5 тыс. евро. Отдельной строкой идет кредит на 624 986 гривен, оформленный в январе 2024 года, вероятно под покупку нового Toyota Yaris.

Напомним, мы сообщали о том, как Сергей Лысак и Игорь Коваль делят обязанности. Также мы писали о том, что Левона Никогосяна уволили с должности руководителя департамента здравоохранения.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
