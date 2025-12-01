Відео
В Одесі призначили голову департаменту здоров'я — що відомо

В Одесі призначили голову департаменту здоров'я — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:12
Призначили нового керівника департаменту охорони здоров’я Одеси
Нова керівниця Департаменту охорони здоров'я. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі призначили нового керівника департаменту охорони здоров’я. Ігор Коваль представив Олену Колоденко, яка раніше очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3. Вона також брала участь у Раді громадського контролю при НСЗУ. Колоденко має досвід управління медичними закладами та адміністративної роботи у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Призначення в Одеській мерії

На апаратній нараді в.о. міського голови Ігор Коваль офіційно представив нового керівника департаменту охорони здоров’я — Олену Колоденко. Раніше вона очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 та була членом Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я України.

Декларація Колоденко

У своїй декларації за минулий рік Колоденко вказала квартиру площею 117,6 кв. м, придбану ще в 2009 році за 300 тисяч гривень. У сім’ї два автомобілі: Skoda Kodiaq 2017 року випуску та новий Toyota Yaris 2023 року. Олена Колоденко задекларувала річну зарплату 911,5 тис. гривень, тобто близько 76 тис. на місяць. Заробіток її чоловіка менший — приблизно 100 тис. грн на рік плюс пенсія.

У декларації також зазначено банківські рахунки дочки — 4 тис. доларів і 4,5 тис. євро. Окремим рядком іде кредит на 624 986 гривень, оформлений у січні 2024 року, ймовірно під покупку нового Toyota Yaris.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Сергій Лисак та Ігор Коваль ділять обов'язки. Також ми писали про те, що Левона Нікогосяна звільнили з посади керівника департаменту охорони здоров'я.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
