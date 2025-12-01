Призначили нового керівника департаменту охорони здоров’я Одеси

Нова керівниця Департаменту охорони здоров'я. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі призначили нового керівника департаменту охорони здоров’я. Ігор Коваль представив Олену Колоденко, яка раніше очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3. Вона також брала участь у Раді громадського контролю при НСЗУ. Колоденко має досвід управління медичними закладами та адміністративної роботи у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Призначення в Одеській мерії

На апаратній нараді в.о. міського голови Ігор Коваль офіційно представив нового керівника департаменту охорони здоров’я — Олену Колоденко. Раніше вона очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 та була членом Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я України.

Декларація Колоденко

У своїй декларації за минулий рік Колоденко вказала квартиру площею 117,6 кв. м, придбану ще в 2009 році за 300 тисяч гривень. У сім’ї два автомобілі: Skoda Kodiaq 2017 року випуску та новий Toyota Yaris 2023 року. Олена Колоденко задекларувала річну зарплату 911,5 тис. гривень, тобто близько 76 тис. на місяць. Заробіток її чоловіка менший — приблизно 100 тис. грн на рік плюс пенсія.

У декларації також зазначено банківські рахунки дочки — 4 тис. доларів і 4,5 тис. євро. Окремим рядком іде кредит на 624 986 гривень, оформлений у січні 2024 року, ймовірно під покупку нового Toyota Yaris.

