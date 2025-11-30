Як МВА та мерія ділять повноваження в Одесі

Будівля Одеської міської ради. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі під час війни одночасно діють військова адміністрація та міська рада. Нова конфігурація влади поєднує інструменти воєнного часу та місцевого самоврядування: депутати готують рішення "знизу", а військова адміністрація бере на себе остаточну відповідальність і безпековий блок.

Про це в спільному інтерв'ю для видання "Суспільне.Одеса" розповіли очільник Одеської МВА Сергій Лисак та виконуючий обов'язки голови Ігор Коваль.

У керівництві Одеси наголошують, що головне завдання спільної роботи — тримати місто в робочому стані під час війни. Сергій Лисак підкреслює, що модель співпраці будується на взаємодоповненні, а не конкуренції.

"Ми приїхали не забирати владу, а працювати в нашому місті і доповнювати один одного. У когось більше досвіду в одних питаннях, у когось — в інших, але всі зусилля мають бути на користь одеситів", — сказав Лисак.

Як розподілили повноваження: регламент, депутати й "останнє слово"

Своєю чергою Ігор Коваль пояснює, що основу спільної роботи задають чинні закони — і про військові адміністрації, і про місцеве самоврядування. За його словами, у них є регламент, який чітко визначає, де рішення приймає міська рада, а де — військова адміністрація, але права депутатів зберігаються.

"Ми детально прописали, які повноваження залишаються за міською радою. Основне навантаження за законом лягає на МВА, але нам було принципово зберегти депутатську суб’єктність", — зазначив Ігор Коваль.

Хто ухвалює рішення в кризі: обстріли, блекаут, злива

В умовах війни місто постійно стикається з надзвичайними ситуаціями — від ракетних ударів до масштабних злив. Питання, хто натискає "червону кнопку" в критичний момент, вирішили колегіально.

"У разі обстрілу, блекауту чи іншої надзвичайної ситуації створюється штаб. У ньому спільно працюють МВА, міська рада та всі служби, які мають повноваження діяти. Рішення приймаємо колегіально й виключно в інтересах одеситів — без поділу на "наше" і "ваше", — сказав очільник Одеської МВА.

