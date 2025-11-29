Швидке відновлення центру Одеси — готуються зміни до законодавства

Зруйнований будинок в центрі Одеси. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі планують кардинально спростити процедури відновлення будинків у історичному центрі. Посадовці домовилися розробити зміни до законодавства, які дозволять місту оперативніше ремонтувати пошкоджені споруди після атак РФ.

Про це після робочої наради в Міністерстві культури повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

В Одесі хочуть прибрати затримки у відновленні центру

Сергій Лисак пояснює, що наразі найбільша проблема — це неможливість швидко відновлювати будівлі, які входять до зони історико-культурної спадщини. Через чинні норми кожен ремонт потребує складної системи погоджень, що затягує процес на місяці.

"Після ворожих атак будинки в історичному центрі залишаються пошкодженими, а чинні норми та бюрократичні узгодження не дозволяють оперативно їх відновлювати", — каже Лисак.

Він підкреслив, що мова йде не лише про житло, а й про історичні споруди, які мають культурну цінність.

Про що домовилися в Києві

За словами очільника МВА, під час наради за участі віцепрем’єрки Тетяни Бережної та заступниці міністра розвитку громад Наталії Козловської вдалося досягти важливого результату.

"Спільно з міністерствами починаємо роботу над змінами до законодавства, які дозволять спростити й пришвидшити процедури погоджень, прибрати зайві бюрократичні бар’єри та дати Одесі можливість оперативно відновлювати житло в історичному центрі", — додав він.

Нагадаємо, уночі Київ пережив чергову комбіновану атаку РФ, що спричинила загибель однієї людини та поранення щонайменше дев’ятьох мешканців. Володимир Зеленський уже відреагував на масований обстріл столиці.