Быстрое восстановление центра Одессы - готовятся изменения в законодательство

В Одессе ускорят восстановление разрушенных домов в центре
В Одессе планируют кардинально упростить процедуры восстановления домов в историческом центре. Чиновники договорились разработать изменения в законодательство, которые позволят городу оперативно ремонтировать поврежденные сооружения после атак РФ.
Об этом после рабочего совещания в Министерстве культуры сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
В Одессе хотят устранить задержки в восстановлении центра
Сергей Лысак объясняет, что сейчас самая большая проблема — это невозможность быстро восстанавливать здания, которые входят в зону историко-культурного наследия. Из-за действующих норм каждый ремонт требует сложной системы согласований, что затягивает процесс на месяцы.
"После вражеских атак дома в историческом центре остаются поврежденными, а действующие нормы и бюрократические согласования не позволяют оперативно их восстанавливать", — говорит Лысак.
Он подчеркнул, что речь идет не только о жилье, но и об исторических сооружениях, которые имеют культурную ценность.
О чем договорились в Киеве
По словам главы МВА, во время совещания с участием вице-премьера Татьяны Бережной и заместителя министра развития общин Натальи Козловской удалось достичь важного результата.
"Совместно с министерствами начинаем работу над изменениями в законодательство, которые позволят упростить и ускорить процедуры согласований, убрать лишние бюрократические барьеры и дать Одессе возможность оперативно восстанавливать жилье в историческом центре", — добавил он.
Напомним, ночью Киев пережил очередную комбинированную атаку РФ, повлекшую гибель одного человека и ранения по меньшей мере девяти жителей. Владимир Зеленский уже отреагировал на массированный обстрел столицы.
