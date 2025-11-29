Видео
Главная Одесса В Одессе ускорят восстановление разрушенных домов в центре

В Одессе ускорят восстановление разрушенных домов в центре

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 12:50
Быстрое восстановление центра Одессы - готовятся изменения в законодательство
Разрушенный дом в центре Одессы. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе планируют кардинально упростить процедуры восстановления домов в историческом центре. Чиновники договорились разработать изменения в законодательство, которые позволят городу оперативно ремонтировать поврежденные сооружения после атак РФ.

Об этом после рабочего совещания в Министерстве культуры сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

В Одессе хотят устранить задержки в восстановлении центра

Сергей Лысак объясняет, что сейчас самая большая проблема — это невозможность быстро восстанавливать здания, которые входят в зону историко-культурного наследия. Из-за действующих норм каждый ремонт требует сложной системы согласований, что затягивает процесс на месяцы.

"После вражеских атак дома в историческом центре остаются поврежденными, а действующие нормы и бюрократические согласования не позволяют оперативно их восстанавливать", — говорит Лысак.

Он подчеркнул, что речь идет не только о жилье, но и об исторических сооружениях, которые имеют культурную ценность.

О чем договорились в Киеве

По словам главы МВА, во время совещания с участием вице-премьера Татьяны Бережной и заместителя министра развития общин Натальи Козловской удалось достичь важного результата.

"Совместно с министерствами начинаем работу над изменениями в законодательство, которые позволят упростить и ускорить процедуры согласований, убрать лишние бюрократические барьеры и дать Одессе возможность оперативно восстанавливать жилье в историческом центре", — добавил он.

Напомним, ночью Киев пережил очередную комбинированную атаку РФ, повлекшую гибель одного человека и ранения по меньшей мере девяти жителей. Владимир Зеленский уже отреагировал на массированный обстрел столицы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
