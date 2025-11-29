Пожар в бане на Костанди в Одессе

Ночной пожар в Одессе — горела двухэтажная баня
Ночью в Одессе произошел пожар в здании бани. Спасатели быстро прибыли на вызов и не допустили распространения пламени на соседние помещения. Пострадавших нет, обстоятельства возгорания выясняются.
Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в подвале бани
Возгорание возникло ночью в подвале бани, располагающейся на улице Костанди в Киевском районе Одессы. Огонь мог быстро перекинуться на все здание, однако оперативные действия подразделений ГСЧС позволили локализовать его в пределах 80 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.
Сколько спасателей боролись с огнем
На месте работали 28 спасателей и 6 единиц техники. Причины пожара и размер нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.
