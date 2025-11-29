Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночной пожар в Одессе — горела двухэтажная баня

Ночной пожар в Одессе — горела двухэтажная баня

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 09:49
Пожар в бане на Костанди в Одессе
Спасатель тушит огонь в бане. Фото: ГСЧС

Ночью в Одессе произошел пожар в здании бани. Спасатели быстро прибыли на вызов и не допустили распространения пламени на соседние помещения. Пострадавших нет, обстоятельства возгорания выясняются.

Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Пожар в подвале бани

Возгорание возникло ночью в подвале бани, располагающейся на улице Костанди в Киевском районе Одессы. Огонь мог быстро перекинуться на все здание, однако оперативные действия подразделений ГСЧС позволили локализовать его в пределах 80 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Рятувальник зі шлангом гасить пожежу
Спасатели на месте пожара в Одессе. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей боролись с огнем

На месте работали 28 спасателей и 6 единиц техники. Причины пожара и размер нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.

Рятувальник у задимленому приміщенні
Спасатель поливает огонь водой из шланга. Фото: ГСЧС

Напомним, в результате атаки РФ на Киев, сейчас в разных районах столицы горят высотки, также растет количество пострадавших. Среди них есть и малолетний ребенок.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы спасатели огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации