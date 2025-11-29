Пожежа в лазні на Костанді в Одесі

Рятувальник гасить вогонь у лазні. Фото: ДСНС

Уночі в Одесі сталася пожежа в будівлі лазні. Рятувальники швидко прибули на виклик і не допустили поширення полум’я на сусідні приміщення. Постраждалих немає, обставини загоряння з’ясовуються.

Про це у суботу, 29 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа у підвалі лазні

Займання виникло вночі у підвалі лазні, що розташовується на вулиці Костанді в Київському районі Одеси. Вогонь міг швидко перекинутися на всю будівлю, однак оперативні дії підрозділів ДСНС дозволили локалізувати його в межах 80 квадратних метрів. Загиблих і травмованих немає.

Рятувальники на місці пожежі в Одесі. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників боролись з вогнем

На місці працювали 28 рятувальників та 6 одиниць техніки. Причини пожежі та розмір завданих збитків нині встановлюють фахівці.

Рятувальник поливає вогонь водою зі шланга. Фото: ДСНС

