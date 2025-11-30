Видео
Главная Одесса Кто руководит Одессой — Лысак и Коваль пояснили, как делят власть

Кто руководит Одессой — Лысак и Коваль пояснили, как делят власть

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 16:41
Как МВА и мэрия делят полномочия в Одессе
Здание Одесского городского совета. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе во время войны одновременно действуют военная администрация и городской совет. Новая конфигурация власти сочетает инструменты военного времени и местного самоуправления: депутаты готовят решения "снизу", а военная администрация берет на себя окончательную ответственность и блок безопасности.

Об этом в совместном интервью для издания "Суспільне.Одеса" рассказали глава Одесской МВА Сергей Лысак и исполняющий обязанности председателя Игорь Коваль.

"Мы приехали не забирать власть, а работать для города..."

В руководстве Одессы отмечают, что главная задача совместной работы — держать город в рабочем состоянии во время войны. Сергей Лысак подчеркивает, что модель сотрудничества строится на взаимодополнении, а не конкуренции.

"Мы приехали не забирать власть, а работать в нашем городе и дополнять друг друга. У кого-то больше опыта в одних вопросах, у кого-то — в других, но все усилия должны быть на пользу одесситов", — сказал Лысак.

Как распределили полномочия: регламент, депутаты и "последнее слово"

В свою очередь Игорь Коваль объясняет, что основу совместной работы задают действующие законы — и о военных администрациях, и о местном самоуправлении. По его словам, у них есть регламент, который четко определяет, где решение принимает городской совет, а где — военная администрация, но права депутатов сохраняются.

"Мы детально прописали, какие полномочия остаются за городским советом. Основная нагрузка по закону ложится на МВА, но нам было принципиально сохранить депутатскую субъектность", — отметил Игорь Коваль.

Кто принимает решения в кризисе: обстрелы, блэкаут, ливень

В условиях войны город постоянно сталкивается с чрезвычайными ситуациями — от ракетных ударов до масштабных ливней. Вопрос, кто нажимает "красную кнопку" в критический момент, решили коллегиально.

"В случае обстрела, блэкаута или другой чрезвычайной ситуации создается штаб. В нем совместно работают МВА, городской совет и все службы, которые имеют полномочия действовать. Решение принимаем коллегиально и исключительно в интересах одесситов — без разделения на "наше" и "ваше", — сказал глава Одесской МВА.

Напомним, в Одессе планируют упростить процедуры восстановления домов в историческом центре. Также мы писали, что будет с памятниками, которые относятся к имперскому прошлому.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы власть сотрудничество
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
