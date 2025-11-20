Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе заменят мунварту новым добровольческим формированием

В Одессе заменят мунварту новым добровольческим формированием

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 11:19
обновлено: 10:52
Добровольческое формирование в Одессе вместо муниципальной стражи
Муниципальная стража в Одессе. Фото иллюстративное: КУ "Муниципальная стража".

В Одессе вместо "Муниципальной стражи" планируют создать новое добровольческое формирование, которое усилит оборону города. Инициативу предложил глава городской военной администрации Сергей Лысак, а депутаты поддержали ее во время сессии 19 ноября. Новое подразделение будет иметь другую структуру, современное обеспечение и будет работать по военизированному принципу. В командовании отмечают, что формирование не станет "убежищем" для тех, кто уклоняется от службы.

Об этом стало известно во время очередной сессии Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Новое формирование

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что городу нужно подразделение, способное оперативно реагировать на угрозы и работать по стандартам территориальной обороны. По его словам, новое формирование будет иметь качественно иной подход к организации и оснащению.

"Это будет формирование с другим подходом и обеспечением для защиты нашего города на качественно новом уровне", — подчеркнул Лысак.

Он пояснил, что добровольческое формирование территориальной громады создают на базе граждан, проживающих в Одессе и готовых присоединиться к обороне. Набор будет открытым, но приоритет отдадут людям с военным опытом, умением работать с оружием и ветеранам, которые вернулись с фронта.

По словам Лысака, это подразделение не предусматривает никакой "брони" или возможности избежать службы. Здесь ожидают видеть мотивированных одесситов, независимо от пола, которые хотят стать на защиту города. Создание формирования должно заменить функции "Муниципальной стражи", которая работала в городе, и сформировать более действенную систему безопасности в условиях военного положения.

Напомним, мы сообщали, что департамент здравоохранения Одесского городского совета остался без руководителя. Также мы писали о том, что обсуждали на крайней сессии горсовета.

Одесса Одесская область муниципальная охрана городской совет Новости Одессы добровольцы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации