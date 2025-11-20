Добровольческое формирование в Одессе вместо муниципальной стражи

Муниципальная стража в Одессе. Фото иллюстративное: КУ "Муниципальная стража".

В Одессе вместо "Муниципальной стражи" планируют создать новое добровольческое формирование, которое усилит оборону города. Инициативу предложил глава городской военной администрации Сергей Лысак, а депутаты поддержали ее во время сессии 19 ноября. Новое подразделение будет иметь другую структуру, современное обеспечение и будет работать по военизированному принципу. В командовании отмечают, что формирование не станет "убежищем" для тех, кто уклоняется от службы.

Об этом стало известно во время очередной сессии Одесского городского совета.

Новое формирование

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что городу нужно подразделение, способное оперативно реагировать на угрозы и работать по стандартам территориальной обороны. По его словам, новое формирование будет иметь качественно иной подход к организации и оснащению.

"Это будет формирование с другим подходом и обеспечением для защиты нашего города на качественно новом уровне", — подчеркнул Лысак.

Он пояснил, что добровольческое формирование территориальной громады создают на базе граждан, проживающих в Одессе и готовых присоединиться к обороне. Набор будет открытым, но приоритет отдадут людям с военным опытом, умением работать с оружием и ветеранам, которые вернулись с фронта.

По словам Лысака, это подразделение не предусматривает никакой "брони" или возможности избежать службы. Здесь ожидают видеть мотивированных одесситов, независимо от пола, которые хотят стать на защиту города. Создание формирования должно заменить функции "Муниципальной стражи", которая работала в городе, и сформировать более действенную систему безопасности в условиях военного положения.

