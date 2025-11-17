Кадровые изменения в департаментах Одессы 2025

Директор департамент здравоохранения Левон Никогосян. Фото: Левон Никогосян/Facebook

В Одессе произошли масштабные кадровые перестановки в городских департаментах. В частности, Левон Никогосян больше не возглавляет Департамент здравоохранения Одесского городского совета. Увольнение произошло по соглашению сторон 17 ноября 2025 года. Кроме него назначили еще двух новых глав департаментов.

Об этом стало известно из решений и. о. городского головы Одессы Игоря Коваля.

Увольнение Левона Никогосяна

Левон Никогосян больше не возглавляет Департамент здравоохранения Одесского городского совета. Он покинул должность по соглашению сторон 17 ноября 2025 года, согласно пункту 1 статьи 36 КЗоТ Украины и статье 42 Закона "О местном самоуправлении в Украине". Бухгалтерия департамента проводит полный расчет в соответствии с действующим законодательством. Он был главой с 2021 года и пришел на должность после Елены Якименко.

Что известно о Никогосяне

Никогосян родился 10 августа 1977 года в Ереване. Он окончил Одесский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело" и работал акушером-гинекологом в родильных домах Одессы. С 2012 года возглавлял коммунальное предприятие "Одесфарм". Имеет научную степень кандидата и доктора медицинских наук, многочисленные награды за профессионализм и весомый вклад в медицинскую отрасль.

Другие изменения в городской администрации

Временно исполнять обязанности директора Департамента образования и науки, временное руководство будет заместитель экс-руководителя отдела Елены Бейневич, Ирина Столбова.

Кроме того временно исполнять обязанности директора КП "Туристический информационный центр города Одессы" будет заместитель Виктор Шершнев.

Соответствующие решения принял исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль. Они приняты в рамках законодательных норм о местном самоуправлении и обеспечивают бесперебойную работу департаментов и коммунальных предприятий до назначения постоянных руководителей.

Напомним, мы сообщали, что заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман покинул должность. Также мы писали, что уволилась директор департамента образования на науки Одесского городского совета Елена Буйневич.