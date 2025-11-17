Кадрові зміни в департаментах Одеси 2025

Директор департамент охорони здоров’я Левон Нікогосян. Фото: Левон Нікогосян/Facebook

В Одесі відбулися масштабні кадрові перестановки в міських департаментах. Зокрема, Левон Нікогосян більше не очолює Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради. Звільнення відбулося за угодою сторін 17 листопада 2025 року. Крім нього призначили ще двох нових голів департаментів.

Про це стало відомо із рішень в. о міського голови Одеси Ігоря Коваля.

Звільнення Левона Нікогосяна

Левон Нікогосян більше не очолює Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради. Він залишив посаду за угодою сторін 17 листопада 2025 року, згідно з пунктом 1 статті 36 КЗпП України та статтею 42 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Бухгалтерія департаменту проводить повний розрахунок відповідно до чинного законодавства. Він був очільником з 2021 року та прийшов на посаду після Олени Якименко.

Що відомо про Нікогосяна

Нікогосян народився 10 серпня 1977 року в Єревані. Він закінчив Одеський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа" та працював акушером-гінекологом у пологових будинках Одеси. З 2012 року очолював комунальне підприємство "Одесфарм". Має науковий ступінь кандидата та доктора медичних наук, численні нагороди за професіоналізм і вагомий внесок у медичну галузь.

Інші зміни в міській адміністрації

Тимчасово виконувати обов'язки директора Департаменту освіти та науки, тимчасове керівництво буде заступниця екскерівниці відділу Олени Бейневич, Ірина Столбова.

Крім того тимчасово виконувати обов’язки директора КП "Туристичний інформаційний центр міста Одеси" буде заступник Віктор Шершньов.

Відповідні рішення ухвалив виконувач обов'язків міського голови Одеси Ігор Коваль. Вони ухвалені в рамках законодавчих норм про місцеве самоврядування та забезпечують безперебійну роботу департаментів і комунальних підприємств до призначення постійних керівників.

