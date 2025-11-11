В Одесі заступник міського голови Вугельман залишив посаду

В Одесі зміна у владі — заступник мера залишив посаду
В Одесі заступник міського голови Павло Вугельман залишив посаду. Причини наразі не уточнюються. Також немає офіційного розпорядження на сайті міськради.
Про звільнення повідомили джерела Новини.LIVE.
Звільнення заступника
Павло Вугельман обіймав посаду заступника міського голови з питань охорони здоров’я, освіти, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва. Він координував роботу департаментів охорони здоров’я, освіти та науки, дорожнього господарства, служби у справах дітей, а також комунальних установ "Одесфарм" і "Одеський міський Центр здоров’я". Крім того, Вугельман очолював історико-топонімічну комісію та відповідав за міжнародні зв’язки й іміджеві проєкти міста.
Що відомо про Вугельмана
Декларації віцемера Одеси Павла Вугельмана за 2021 та 2022 роки Павло Вугельман обіймає посаду заступника міського голови з 2016 року. Згідно з його деклараціями, сім'я чиновника складається з дружини, сина та двох доньок. У деклараціях за 2021 та 2022 роки віцемер не зазначав придбання нового майна. Він має власну квартиру в Одесі. Павло Вугельман разом з родиною прописаний у квартирі, що належить Людмилі Вугельман. Дружина віцемера володіє автомобілем Land Rover Range Rover Sport.
На кінець 2021 року на банківських рахунках Павло Вугельман мав 114 221 гривню та 764 долари. У 2022 році його гривневі заощадження зменшилися до 79 214 гривень, тоді як сума у доларах залишилася незмінною — 764 долари. Дружина Вугельмана в обидва роки декларувала однакові невеликі суми: 2149 гривень, 2 долари та 1 євро на банківських рахунках.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в керівника Одеси з'явився новий заступник — Володимир Домніцак. Також ми писали, що звільнилася директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
