Україна
В Одесі зміна у владі — заступник мера залишив посаду

В Одесі зміна у владі — заступник мера залишив посаду

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:08
Оновлено: 13:08
В Одесі заступник міського голови Вугельман залишив посаду
Павло Вугельман. Фото: Новини.LIVE

В Одесі заступник міського голови Павло Вугельман залишив посаду. Причини наразі не уточнюються. Також немає офіційного розпорядження на сайті міськради.

Про звільнення повідомили джерела Новини.LIVE.

Читайте також:

Звільнення заступника

Павло Вугельман обіймав посаду заступника міського голови з питань охорони здоров’я, освіти, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва. Він координував роботу департаментів охорони здоров’я, освіти та науки, дорожнього господарства, служби у справах дітей, а також комунальних установ "Одесфарм" і "Одеський міський Центр здоров’я". Крім того, Вугельман очолював історико-топонімічну комісію та відповідав за міжнародні зв’язки й іміджеві проєкти міста.

Що відомо про Вугельмана

Декларації віцемера Одеси Павла Вугельмана за 2021 та 2022 роки Павло Вугельман обіймає посаду заступника міського голови з 2016 року. Згідно з його деклараціями, сім'я чиновника складається з дружини, сина та двох доньок. У деклараціях за 2021 та 2022 роки віцемер не зазначав придбання нового майна. Він має власну квартиру в Одесі. Павло Вугельман разом з родиною прописаний у квартирі, що належить Людмилі Вугельман. Дружина віцемера володіє автомобілем Land Rover Range Rover Sport.

На кінець 2021 року на банківських рахунках Павло Вугельман мав 114 221 гривню та 764 долари. У 2022 році його гривневі заощадження зменшилися до 79 214 гривень, тоді як сума у доларах залишилася незмінною — 764 долари. Дружина Вугельмана в обидва роки декларувала однакові невеликі суми: 2149 гривень, 2 долари та 1 євро на банківських рахунках.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в керівника Одеси з'явився новий заступник — Володимир Домніцак. Також ми писали, що звільнилася директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Одеса Одеська область звільнення міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
