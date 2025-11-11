Видео
В Одессе смена во власти — заместитель мэра покинул должность

В Одессе смена во власти — заместитель мэра покинул должность

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 13:08
обновлено: 13:08
В Одессе заместитель городского головы Вугельман покинул должность
Павел Вугельман. Фото: Новини.LIVE

В Одессе заместитель городского головы Павел Вугельман покинул должность. Причины пока не уточняются. Также нет официального распоряжения на сайте горсовета.

Об увольнении сообщили источники Новини.LIVE.

Увольнение заместителя

Павел Вугельман занимал должность заместителя городского головы по вопросам здравоохранения, образования, внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. Он координировал работу департаментов здравоохранения, образования и науки, дорожного хозяйства, службы по делам детей, а также коммунальных учреждений "Одесфарм" и "Одесский городской Центр здоровья". Кроме того, Вугельман возглавлял историко-топонимическую комиссию и отвечал за международные связи и имиджевые проекты города.

Что известно о Вугельмане

Декларации вице-мэра Одессы Павла Вугельмана за 2021 и 2022 годы Павел Вугельман занимает должность заместителя городского головы с 2016 года. Согласно его декларациям, семья чиновника состоит из жены, сына и двух дочерей. В декларациях за 2021 и 2022 годы вице-мэр не отмечал приобретение нового имущества. Он имеет собственную квартиру в Одессе. Павел Вугельман вместе с семьей прописан в квартире, принадлежащей Людмиле Вугельман. Жена вице-мэра владеет автомобилем Land Rover Range Rover Sport.

На конец 2021 года на банковских счетах Павел Вугельман имел 114 221 гривну и 764 доллара. В 2022 году его гривневые сбережения уменьшились до 79 214 гривен, тогда как сумма в долларах осталась неизменной — 764 доллара. Жена Вугельмана в оба года декларировала одинаковые небольшие суммы: 2149 гривен, 2 доллара и 1 евро на банковских счетах.

Напомним, мы сообщали, что у руководителя Одессы появился новый заместитель — Владимир Домницак. Также мы писали, что уволилась директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Одесса Одесская область увольнение городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
