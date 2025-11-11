Видео
Одесса У руководителя Одессы появился новый заместитель — кто им стал

У руководителя Одессы появился новый заместитель — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 11:40
обновлено: 11:48
В Одессе назначили нового заместителя городского головы
Новый заместитель руководителя Одессы. Фото: Vladimir Domnitsak/Facebook

В Одессе временно назначили нового заместителя городского головы после увольнения Валерия Силина. Должность занял Владимир Домницак — бывший руководитель аппарата Днепропетровской ОГА. Решение принял и.о. городского головы Игорь Коваль.

Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте Одесского городского совета.

Читайте также:

Новый заместитель

Владимира Домницака назначили исполняющим обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Он будет работать в должности временно — до замещения в установленном законом порядке. Распоряжение подписал секретарь городского совета, и.о. городского головы Игорь Коваль.

Документ предусматривает, что Домницак занимает должность с 4 ноября 2025 года, с окладом согласно штатному расписанию. Основанием для назначения стали его собственное заявление и представление первого заместителя городского головы Александра Филатова.

Что известно о Домницаке

Ранее Домницак работал руководителем аппарата Днепропетровской областной государственной администрации. По декларации за 2024 год, его жена владеет квартирой в Одессе совместно с другой гражданкой Украины и имеет автомобиль Toyota, которым пользуется сам чиновник.

Согласно документу, доходы Домницака в прошлом году составили 987 тысяч гривен зарплаты и 3,8 тысячи гривен соцвыплат. Его жена заработала 478 тысяч гривен. Также в декларации указано два денежных подарка по 120 тысяч гривен от Валентины Кованды. Супруги хранят 41 тысячу долларов наличными, сам Домницак имеет 100 тысяч гривен наличных и более 66 тысяч гривен на счетах в банке.

Напомним, мы сообщали, что из Одесского городского совета уволили двух заместителей. Также мы писали, что уволилась директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
