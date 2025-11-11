В Одессе назначили нового заместителя городского головы

У руководителя Одессы появился новый заместитель — кто им стал
В Одессе временно назначили нового заместителя городского головы после увольнения Валерия Силина. Должность занял Владимир Домницак — бывший руководитель аппарата Днепропетровской ОГА. Решение принял и.о. городского головы Игорь Коваль.
Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте Одесского городского совета.
Новый заместитель
Владимира Домницака назначили исполняющим обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Он будет работать в должности временно — до замещения в установленном законом порядке. Распоряжение подписал секретарь городского совета, и.о. городского головы Игорь Коваль.
Документ предусматривает, что Домницак занимает должность с 4 ноября 2025 года, с окладом согласно штатному расписанию. Основанием для назначения стали его собственное заявление и представление первого заместителя городского головы Александра Филатова.
Что известно о Домницаке
Ранее Домницак работал руководителем аппарата Днепропетровской областной государственной администрации. По декларации за 2024 год, его жена владеет квартирой в Одессе совместно с другой гражданкой Украины и имеет автомобиль Toyota, которым пользуется сам чиновник.
Согласно документу, доходы Домницака в прошлом году составили 987 тысяч гривен зарплаты и 3,8 тысячи гривен соцвыплат. Его жена заработала 478 тысяч гривен. Также в декларации указано два денежных подарка по 120 тысяч гривен от Валентины Кованды. Супруги хранят 41 тысячу долларов наличными, сам Домницак имеет 100 тысяч гривен наличных и более 66 тысяч гривен на счетах в банке.
Напомним, мы сообщали, что из Одесского городского совета уволили двух заместителей. Также мы писали, что уволилась директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
