У керівника Одеси з'явився новий заступник — хто ним став

У керівника Одеси з'явився новий заступник — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 11:40
Оновлено: 11:48
В Одесі призначили нового заступника міського голови
Новий заступник керівника Одеси. Фото: Vladimir Domnitsak/Facebook

В Одесі тимчасово призначили нового заступника міського голови після звільнення Валерія Сіліна. Посаду обійняв Володимир Домніцак — колишній керівник апарату Дніпропетровської ОДА. Рішення ухвалив в.о. міського голови Ігор Коваль.

Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Одеської міської ради.

Читайте також:

Новий заступник

Володимира Домніцака призначили виконуючим обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Він працюватиме на посаді тимчасово — до заміщення в установленому законом порядку. Розпорядження підписав секретар міської ради, в.о. міського голови Ігор Коваль.

Документ передбачає, що Домніцак обіймає посаду з 4 листопада 2025 року, з окладом згідно зі штатним розписом. Підставою для призначення стали його власна заява та подання першого заступника міського голови Олександра Філатова.

Що відомо про Домніцака

Раніше Домніцак працював керівником апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За декларацією за 2024 рік, його дружина володіє квартирою в Одесі спільно з іншою громадянкою України та має автомобіль Toyota, яким користується сам посадовець.

Згідно з документом, доходи Домніцака торік становили 987 тисяч гривень зарплати та 3,8 тисячі гривень соцвиплат. Його дружина заробила 478 тисяч гривень. Також у декларації вказано два грошові подарунки по 120 тисяч гривень від Валентини Кованди. Подружжя зберігає 41 тисячу доларів готівкою, сам Домніцак має 100 тисяч гривень готівки та понад 66 тисяч гривень на рахунках у банку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з Одеської міської ради звільнили двох заступників. Також ми писали, що звільнилася директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
