Добровольче формування в Одесі замість муніципальної варти

Муніципальна варта в Одесі. Фото ілюстративне: КУ "Муніципальна варта".

В Одесі замість "Муніципальної варти" планують створити нове добровольче формування, яке посилить оборону міста. Ініціативу запропонував очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак, а депутати підтримали її під час сесії 19 листопада. Новий підрозділ матиме іншу структуру, сучасніше забезпечення та працюватиме за воєнізованим принципом. У командуванні наголошують, що формування не стане "схованкою" для тих, хто ухиляється від служби.

Про це стало відомо під час чергової сесії Одеської міської ради.

Нове формування

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що місту потрібен підрозділ, здатний оперативно реагувати на загрози та працювати за стандартами територіальної оборони. За його словами, нове формування матиме якісно інший підхід до організації та оснащення.

"Це буде формування з іншим підходом та забезпеченням для захисту нашого міста на якісно новому рівні", — підкреслив Лисак.

Він пояснив, що добровольче формування територіальної громади створюють на базі громадян, які проживають в Одесі та готові долучитися до оборони. Набір буде відкритим, але пріоритет віддадуть людям із військовим досвідом, умінням працювати зі зброєю та ветеранам, які повернулись із фронту.

За словами Лисака, цей підрозділ не передбачає жодної "броні" чи можливості уникнути служби. Тут очікують бачити мотивованих одеситів, незалежно від статі, які хочуть стати на захист міста. Створення формування має замінити функції "Муніципальної варти", яка працювала у місті, та сформувати більш дієву систему безпеки в умовах воєнного стану.

