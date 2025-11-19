Відео
Головна Одеса Евакуація авто та пляжі — головні теми сесії в одеській міськраді

Евакуація авто та пляжі — головні теми сесії в одеській міськраді

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:09
Оновлено: 15:06
Рішення сесії міськради Одеси: статут, пляжі та покинуті авто
Депутати на сесії. Фото: Одеська міська рада

Нові правила евакуації покинутих авто в Одесі, прийняття статуту та регулювання експлуатації пляжів — головні теми сьогоднішньої сесії. Злагоджена робота депутатів та відсутність скандалів — стали головною темою нинішнього засідання.

Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.

Евакуація авто

У місті розпочнуть евакуацію покинутих авто. За відповідне рішення проголосували сьогодні депутати. Для зручності мешканців про такі машини можна буде повідомити через сервіс 15-35, департамент транспорту чи поліцію. Далі алгоритм буде наступним: комісія з представників міськради, поліції та комунальних служб обстежує місце, встановлює власника за номером чи VIN-кодом. Якщо власника не знайдено або він відмовляється прибрати авто, машину визнають покинутою й евакуюють на спецмайданчик.

Повернути транспорт можна після оплати зберігання та евакуації. Якщо за шість місяців по нього не звернуться, поліція має право продати авто, а невитребувані кошти через три роки переходять громаді міста.

Рішення щодо пляжів

Депутати на сесії також скасували рішення 2007 року, яким регулювалися правила обладнання та експлуатації пляжів. Це означає, що значна частина чинних договорів приватних орендарів може бути оскаржена.

В Одесі відбулася сессія міської ради
Сергій Лисак та Ігор Коваль на сесії. Фото: Одеська міська рада

Новий Статут міста

Міськрада ухвалила сучасну редакцію Статуту територіальної громади Одеси. Документ уперше за 13 років оновили відповідно до законодавства, експертних рекомендацій і результатів громадських обговорень. Статут визначає систему місцевого самоврядування, міську символіку, пам’ятні дати, правила участі одеситів у вирішенні міських питань і принципи збереження спадщини. Офіційним гімном міста затвердили композицію "Край Чорного моря". У документі також прописано нову пам’ятну дату — 19 травня, День першої письмової згадки про порт Одеси.

Однак в Статуті залишилися старі дати. Зокрема День міста — 2 вересня та 10 квітня — День визволення Одеси від нацистських окупантів.

В Одесі відбулася сессія міської ради
Заступники керівника Одеси. Фото: Одеська міська рада

Призначення у виконкомі

Також у ході сесії депутати призначили керівником справами виконком Олександра Тиховського. Він тимчасово виконував обов’язки, а тепер офіційно затверджений рішенням сесії. Раніше Тиховський керував департаментом з організації роботи міськради. На посаді він замінив Павла Вугельмана, якого звільнили за угодою сторін.

Додаткові рішення

Міськрада також ухвалила низку технічних і практичних рішень у сфері благоустрою, охорони здоров’я та підтримки сил оборони. Зокрема, підтримали створення добровольчого формування територіальної громади.

Напгадаємо, ми повідомляли, що біля міськради в Одесі відбулася акція проти статуту міста. Також ми писали, що звільнилася віцемерка Одеси Ганна Позднякова.

Одеса Одеська область зміни місцеві депутати міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
