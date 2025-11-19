Акція в Одесі проти нового Статуту міста

Люди з картонками на акції. Фото: Новини.LIVE

На чергову сесію Одеської міської ради винесли оновлений статут міста. Поки депутати роздивлялися та обговорювали його у залі, під будівлею мерії проходив мітинг активістів. Люди вимагали внести правки в документ до його прийняття. Зокрема правильного визначення Дня міста та інших історичних дат.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Мітинг проти Статуту

На Біржовій площі сьогодні збиралися представники громадських організацій, щоб висловити незгоду з новою редакцією Статуту. Учасники тримали плакати і закликали врахувати пропозиції істориків та експертів. Вони наголошували, що документ не відображає українську ідентичність та зберігає суперечливі дати свят, пов’язані з російською пропагандою.

Учасники акції біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Майя, членкиня ГО "Робимо вам нерви", розповіла, що акція має на меті показати незгоду одеситів із затвердженням Дня міста 2 вересня та інших дат, які, на їхню думку, не відповідають історичним реаліям. Вона наголосила на важливості популяризації української культури та пам’яті в місті.

"Ми зібралися, щоб показати, що одесити не згодні з оновленою редакцією статуту. 19 травня — справжній День міста, і ми хочемо закріпити його на місцевому рівні. Одеса може стати справжнім центром українства, і заради цього варто боротися", — зазначила дівчина.

Членкиня ГО "Робимо вам нерви" Майя. Фото: Новини.LIVE

На думку історика Олександра Музичка, нинішній Статут містить багато російських наративів і потребує доопрацювання. Він вважає, що розгляд документа слід перенести на невизначений термін і створити експертну комісію для підготовки нового тексту, який враховуватиме українські свята та історичні реалії.

"Другого вересня як День міста — це фейк, пов’язаний із російською історією. Статут треба переробити, наситити його українськими наративами і святами, щоб він відповідав історичній правді Одеси", — розповів Музичко.

Історик Олександр Музичко. Фото: Новини.LIVE

Затвердження статуту

Попри мітинг, депутати Одеської міськради 19 листопада проголосували за прийняття нової редакції Статуту територіальної громади. Роботу над документом розпочали у червні 2022 року, провели численні обговорення та консультації з громадськими організаціями й експертами. Новий Статут вже оприлюднений на сайті мерії.

"Упродовж 2022-2025 років провели 19 засідань, під час яких опрацювали пропозиції громадських організацій, інститутів громадянського суспільства, виконавчих органів Одеської міської ради, експертного середовища та фракцій міської ради", — сказав виконувач обов'язків мера Одеси Ігор Коваль.

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі відбулася акція біля Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також ми писали, що у Львові нагадали про полонених.