Акция в Одессе против нового Устава города

Люди с картонками на акции. Фото: Новини.LIVE

На очередную сессию Одесского городского совета вынесли обновленный устав города. Пока депутаты рассматривали и обсуждали его в зале, под зданием мэрии проходил митинг активистов. Люди требовали внести правки в документ до его принятия. В частности правильного определения Дня города и других исторических дат.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Митинг против Устава

На Биржевой площади сегодня собирались представители общественных организаций, чтобы выразить несогласие с новой редакцией Устава. Участники держали плакаты и призывали учесть предложения историков и экспертов. Они отмечали, что документ не отражает украинскую идентичность и сохраняет противоречивые даты праздников, связанные с российской пропагандой.

Участники акции возле мэрии. Фото: Новини.LIVE

Майя, член ОО "Делаем вам нервы", рассказала, что цель акции — показать несогласие одесситов с утверждением Дня города 2 сентября и других дат, которые, по их мнению, не соответствуют историческим реалиям. Она подчеркнула важность популяризации украинской культуры и памяти в городе.

"Мы собрались, чтобы показать, что одесситы не согласны с обновленной редакцией устава. 19 мая — настоящий День города, и мы хотим закрепить его на местном уровне. Одесса может стать настоящим центром украинства, и ради этого стоит бороться", — отметила девушка.

Член ОО "Делаем вам нервы" Майя. Фото: Новини.LIVE

По мнению историка Александра Музычко, нынешний Устав содержит много российских нарративов и нуждается в доработке. Он считает, что рассмотрение документа следует перенести на неопределенный срок и создать экспертную комиссию для подготовки нового текста, который будет учитывать украинские праздники и исторические реалии.

"Второго сентября как День города — это фейк, связанный с российской историей. Устав надо переделать, насытить его украинскими нарративами и праздниками, чтобы он соответствовал исторической правде Одессы", — рассказал Музычко.

Историк Александр Музычко. Фото: Новини.LIVE

Утверждение устава

Несмотря на митинг, депутаты Одесского горсовета 19 ноября проголосовали за принятие новой редакции Устава территориальной громады. Работу над документом начали в июне 2022 года, провели многочисленные обсуждения и консультации с общественными организациями и экспертами. Новый Устав уже обнародован на сайте мэрии.

"В течение 2022-2025 годов провели 19 заседаний, в ходе которых проработали предложения общественных организаций, институтов гражданского общества, исполнительных органов Одесского городского совета, экспертной среды и фракций городского совета", — сказал исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль.

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Новини.LIVE