Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Митинг под Одесской мэрией — депутаты приняли устав города

Митинг под Одесской мэрией — депутаты приняли устав города

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 12:45
обновлено: 12:47
Акция в Одессе против нового Устава города
Люди с картонками на акции. Фото: Новини.LIVE

На очередную сессию Одесского городского совета вынесли обновленный устав города. Пока депутаты рассматривали и обсуждали его в зале, под зданием мэрии проходил митинг активистов. Люди требовали внести правки в документ до его принятия. В частности правильного определения Дня города и других исторических дат.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Реклама
Читайте также:

Митинг против Устава

На Биржевой площади сегодня собирались представители общественных организаций, чтобы выразить несогласие с новой редакцией Устава. Участники держали плакаты и призывали учесть предложения историков и экспертов. Они отмечали, что документ не отражает украинскую идентичность и сохраняет противоречивые даты праздников, связанные с российской пропагандой. 

В Одесі відбувся мітинг проти Статуту міста
Участники акции возле мэрии. Фото: Новини.LIVE

Майя, член ОО "Делаем вам нервы", рассказала, что цель акции — показать несогласие одесситов с утверждением Дня города 2 сентября и других дат, которые, по их мнению, не соответствуют историческим реалиям. Она подчеркнула важность популяризации украинской культуры и памяти в городе.

"Мы собрались, чтобы показать, что одесситы не согласны с обновленной редакцией устава. 19 мая — настоящий День города, и мы хотим закрепить его на местном уровне. Одесса может стать настоящим центром украинства, и ради этого стоит бороться", — отметила девушка.

В Одесі відбувся мітинг проти Статуту міста
Член ОО "Делаем вам нервы" Майя. Фото: Новини.LIVE

По мнению историка Александра Музычко, нынешний Устав содержит много российских нарративов и нуждается в доработке. Он считает, что рассмотрение документа следует перенести на неопределенный срок и создать экспертную комиссию для подготовки нового текста, который будет учитывать украинские праздники и исторические реалии.

"Второго сентября как День города — это фейк, связанный с российской историей. Устав надо переделать, насытить его украинскими нарративами и праздниками, чтобы он соответствовал исторической правде Одессы", — рассказал Музычко.

В Одесі відбувся мітинг проти Статуту міста
Историк Александр Музычко. Фото: Новини.LIVE

Утверждение устава

Несмотря на митинг, депутаты Одесского горсовета 19 ноября проголосовали за принятие новой редакции Устава территориальной громады. Работу над документом начали в июне 2022 года, провели многочисленные обсуждения и консультации с общественными организациями и экспертами. Новый Устав уже обнародован на сайте мэрии.

"В течение 2022-2025 годов провели 19 заседаний, в ходе которых проработали предложения общественных организаций, институтов гражданского общества, исполнительных органов Одесского городского совета, экспертной среды и фракций городского совета", — сказал исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль.

В Одесі відбувся мітинг проти Статуту міста
Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в Одессе состоялась акция возле Международного комитета Красного Креста. Также мы писали, что во Львове напомнили о пленных.

Одесса митинг акция Одесская область городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации