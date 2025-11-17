Кадровые изменения в Одессе за месяц работы Сергея Лысака

Сергей Лысак во время общения с журналистами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прошел месяц с тех пор, как в Одессе уволили мэра Геннадия Труханова и создали городскую военную администрацию, руководителем которой стал генерал СБУ Сергей Лысак. За это время он успел сменить часть старой команды мэрии и обозначить собственные приоритеты. Впрочем, громких реформ пока нет, а больше всего обсуждений вызвали кадровые чистки, обыски и показательные субботники.

Новини.LIVE решили подвести итоги первого месяца работы Одесской городской военной администрации.

Изменения в управлении

Сергей Лысак возглавил Одесскую городскую военную администрацию 15 октября, его перевели из Днепропетровской области. Его назначили, после скандала с экс-мэром Одессы Геннадием Трухановым, у которого нашли гражданство РФ. Впоследствии из мэрии начали увольняться чиновники, в том числе и вице-мэры. Кроме того, в первые недели в должности Лысак назначил месячник чистоты. Ведь считает, что город в запущенном состоянии. С тех пор каждую субботу на улицах города происходят масштабные уборки.

За этот месяц уволились несколько заместителей мэра. Валерий Силин, который отвечал за силовой блок, ушел "по собственному желанию" после проведенных обысков. Также покинул должность Павел Вугельман и директор Департамента здравоохранения Левон Никогосян покинул мэрию. Потеряли свои статусы и все внештатные советники Труханова.

На своих должностях остались первый заместитель мэра Александр Филатов, вице-мэр Анна Позднякова, которая курирует коммунальную сферу, а также вице-мэр-ветеран Сергей Коцюба. Впоследствии трех внештатных советников вернули. В частности Антона Скуфинского — по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы, Елену Павлову — по вопросам культуры, искусств и туризма, и Веронику Этнарович — по вопросам цифрового развития и социально-гуманитарной политики.

Что еще было сделано

В день назначения Лысака стало известно, что правительство выделило Одессе дополнительные 100 млн грн. Позже глава городской военной администрации во время аппаратного совещания поручил провести аудит всех местных структур, а также определить, на что и куда были направлены средства, выделенные коммунальным учреждениям. Это должно помочь сэкономить до 300 млн грн. Параллельно стартовала проверка всех аренд коммунального имущества. Поставлена задача открыть реабилитационное отделение в больнице №1 до 1 марта и объединить ветеранские организации. Город согласовывает новую редакцию Устава Одессы и меры безопасности на зимние праздники.

Одесса подала шесть заявок на третий этап Программы восстановления Украины. Среди приоритетов также сохранение исторического центра, что обсуждалось с ЮНЕСКО. Лысак контролирует выплаты по программе еВідновлення и компенсации жильцам домов-памятников. Рассматривается возможность досрочного погашения городского кредита. А также исполком выделил более 59 млн грн на безопасность и поддержку силовых структур и принял решение вывести на маршруты гуманитарные автобусы из Регенсбурга. Они будут работать бесплатно и соединят важные социальные пункты города.

