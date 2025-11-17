Кадрові зміни в Одесі за місяць роботи Сергія Лисака

Сергій Лисак під час спілкування з журналістами. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Минув місяць відтоді, як в Одесі звільнили мера Геннадія Труханова та створили міську військову адміністрацію, керівником якої став генерал СБУ Сергій Лисак. За цей час він встиг змінити частину старої команди мерії та позначити власні пріоритети. Втім, гучних реформ поки немає, а найбільше обговорень спричинили кадрові чистки, обшуки та показові суботники.

Новини.LIVE вирішили підбити підсумки першого місяця роботи Одеської міської військової адміністрації.

Зміни в управлінні

Сергій Лисак очолив Одеську міську військову адміністрацію 15 жовтня, його перевели з Дніпропетровської області. Його призначили після скандалу з ексмером Одеси Геннадієм Трухановим, в якого знайшли громадянство РФ. Згодом з мерії почали звільнятися чиновники, у тому числі й віцемери. Крім того, у перші тижні на посаді Лисак призначив місячник чистоти. Адже вважає, що місто у занедбаному стані. Відтоді кожної суботи на вулицях міста відбуваються масштабні прибирання.

За цей місяць звільнилися кілька заступників мера. Валерій Сілін, який відповідав за силовий блок, пішов "за власним бажанням" після проведених обшуків. Також залишив посаду Павло Вугельман, і директор Департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян покинув мерію. Втратили свої статуси й усі позаштатні радники Труханова.

На своїх посадах залишилися перший заступник мера Олександр Філатов, віцемерка Анна Позднякова, яка курує комунальну сферу, а також віцемер-ветеран Сергій Коцюба. Згодом трьох позаштатних радників повернули. Зокрема, Антона Скуфінського — з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, Олену Павлову — з питань культури, мистецтв і туризму, та Вероніку Етнарович — з питань цифрового розвитку й соціально-гуманітарної політики.

Що ще було зроблено

У день призначення Лисака стало відомо, що уряд виділив Одесі додаткові 100 млн грн. Пізніше голова міської військової адміністрації під час апаратної наради доручив провести аудит усіх місцевих структур, а також визначити, на що і куди були спрямовані кошти, виділені комунальним установам. Це має допомоги заощадити до 300 млн грн. Паралельно стартувала перевірка всіх оренд комунального майна. Поставлено завдання відкрити реабілітаційне відділення в лікарні №1 до 1 березня та об’єднати ветеранські організації. Місто узгоджує нову редакцію Статуту Одеси та заходи безпеки на зимові свята.

Одеса подала шість заявок на третій етап Програми відновлення України. Серед пріоритетів також збереження історичного центру, що обговорювалося з ЮНЕСКО. Лисак контролює виплати за програмою єВідновлення та компенсації мешканцям будинків-пам’яток. Розглядається можливість дострокового погашення міського кредиту. А також виконком виділив понад 59 млн грн на безпеку та підтримку силових структур і ухвалив рішення вивести на маршрути гуманітарні автобуси з Регенсбурга. Вони працюватимуть безкоштовно й з’єднають важливі соціальні пункти міста.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що департамент охорони здоров’я Одеської міської ради залишився без керівника. Також ми писали, що у Лисака новий заступник.