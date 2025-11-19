Митинг родственников пропавших под офисом МККК в Одессе

Участники акции возле МККК. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 19 ноября, родственники пленных, пропавших без вести военных и гражданских снова собрались под зданием Международного Комитета Красного Креста. Люди требуют более активных действий от организации и прозрачных ответов по работе с пленными. Участники акции говорят, что до сих пор не получают от МККК никакой информации о своих родных. Семьи планируют продолжать протесты, пока не увидят реальных результатов.

Об этом с места происшествия сообщили журналисты Новини.LIVE.

Митинг в Одессе

Под офис МККК пришли родственники пропавших и пленных, чтобы напомнить организации о ее обязанностях в контроле за условиями содержания пленных и содействии их возвращению. Люди считают, что помощь семьям и поиск пропавших сейчас происходят слишком медленно и непрозрачно. Участники держали плакаты и фотографии близких, призывая Красный Крест действовать активнее и реагировать на нарушения прав пленных.

Родные с флагами на акции. Фото: Новини.LIVE

Истории семей

На акцию пришла Вероника, которая рассказала, что уже 28 месяцев ждет хотя бы малейшей информации о муже. Он служил возле Красногоровки, а их последний разговор был 16 июля поздно вечером. После этого связь исчезла, а из полученного телефона она узнала, что мужчина чувствовал опасность, но не успел ничего объяснить. Женщина говорит, что пришла, потому что хочет увидеть реальные действия, а не формальные ответы.

"Я пришла, чтобы узнать хоть что-то и помочь своему мужу, который исчез 28 месяцев назад. До сих пор не имею никакой информации. Хочу, чтобы Красный Крест работал так, как должен, а не просто давал ответы, которые ничего не значат", — отметила жена.

Вероника, жена пропавшего воина. Фото: Новини.LIVE

Люди с флагом. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на митинг вышла и Виктория — невестка гражданского пленного из Херсона. Женщина рассказала, что ее свекра похитили оккупанты в еще в сентябре 2022 года. Мужчину забрали прямо из квартиры, вывезли на левый берег Херсонщины и приговорили к 6,5 годам. Семья до сих пор не получает информации о его состоянии и требует от МККК объяснений относительно того, как организация выполняет свои обязанности.

"Мы хотим понимать, сколько раз МККК обращался к более сильным государствам, чтобы помочь нашим людям вернуться. Прикрываться конфиденциальностью не нужно — это не секретная информация. Мы знаем ваши обязанности и хотим от вас действий", — поделилась Виктория.

Виктория, невестка пленного гражданского. Фото: Новини.LIVE

Девушки держат флаг на акции. Фото: Новини.LIVE

Еще одна участница акции Ольга ищет своего 30-летнего сына Бориса, который исчез в январе этого года возле села Ясеново в Донецкой области. Он не был военным — оккупанты забрали его, как говорит женщина, после "псевдопроверки документов". С тех пор мать не получила никаких известий, но верит, что сын жив и ждет помощи.

"Для меня он всегда будет жив. Ничего о нем не знаю с 11 января. Это мой самый старший сын, и мы все ждем его дома", — сообщила женщина.

Ольга, мама пропавшего военного. Фото: Новини.LIVE

Люди на акции возле МККК. Фото: Новини.LIVE

Требования участников акции

Организатор отмечает, что МККК имеет возможность влиять на условия содержания украинцев в колониях РФ, но не использует этого. Она говорит, что за почти четыре года полномасштабной войны Комитет ни разу не поспособствовал обмену тяжелораненых или тяжелобольных, хотя это прописано в Женевских конвенциях.

"Мы хотим, чтобы МККК перестал говорить о "мягкой силе" и начал реально работать. От их деятельности зависит, как относятся к нашим людям в колониях и вернутся ли они домой", — рассказала организатор Виктория.

Виктория, организатор акции. Фото: Новини.LIVE

Люди с табличками в руках. Фото: Новини.LIVE

Представители семей отметили, что понимают сложность работы организации, но хотят видеть конкретные шаги. Они заявили, что продолжат акции, пока ситуация не сдвинется с места и не появятся результаты в поиске и освобождении военных и гражданских.

Люди возле МККК в Одессе. Фото: Новини.LIVE

