Мітинг родичів зниклих під офісом МКЧХ в Одесі

Сьогодні, у середу, 19 листопада, родичі пололених, зниких безвісти військових та цивільних знову зібралися під будівлею Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Люди вимагають активніших дій від організації та прозорих відповідей щодо роботи з полоненими. Учасники акції кажуть, що досі не отримують від МКЧХ жодної інформації про своїх рідних. Родини планують продовжувати протести, доки не побачать реальних результатів.

Мітинг в Одесі

Під офіс МКЧХ прийшли родичі зниклих і полонених, щоб нагадати організації про її обов’язки в контролі за умовами утримання полонених та сприянні їх поверненню. Люди вважають, що допомога родинам та пошук зниклих нині відбуваються надто повільно й непрозоро. Учасники тримали плакати та світлини близьких, закликаючи Червоний Хрест діяти активніше й реагувати на порушення прав полонених.

Історії родин

На акцію прийшла Вероніка, яка розповіла, що вже 28 місяців чекає бодай найменшої інформації про чоловіка. Він служив біля Красногорівки, а їхня остання розмова була 16 липня пізно ввечері. Після цього зв’язок зник, а з отриманого телефону вона дізналася, що чоловік відчував небезпеку, але не встиг нічого пояснити. Жінка каже, що прийшла, бо хоче побачити реальні дії, а не формальні відповіді.

"Я прийшла, щоб дізнатися хоч щось і допомогти своєму чоловіку, який зник 28 місяців тому. Досі не маю жодної інформації. Хочу, щоб Червоний Хрест працював так, як повинен, а не просто давав відповіді, які нічого не означають", — зазначила дружина.

Крім того, на мітинг вийшла і Вікторія — невістка цивільного полоненого з Херсона. Жінка розповіла, що її свекра викрали окупанти у ще у вересні 2022 року. Чоловіка забрали просто з квартири, вивезли на лівий берег Херсонщини та засудили до 6,5 років. Родина досі не отримує інформації про його стан і вимагає від МКЧХ пояснень щодо того, як організація виконує свої обов’язки.

"Ми хочемо розуміти, скільки разів МКЧХ звертався до сильніших держав, щоб допомогти нашим людям повернутися. Прикриватися конфіденційністю не потрібно — це не секретна інформація. Ми знаємо ваші обов’язки і хочемо від вас дій", — поділилася Вікторія.

Ще одна учасниця акції Ольга шукає свого 30-річного сина Бориса, який зник у січні цього року біля села Ясенове на Донеччині. Він не був військовим — окупанти забрали його, як каже жінка, після "псевдоперевірки документів". Відтоді мати не отримала жодної звістки, але вірить, що син живий і чекає на допомогу.

"Для мене він завжди буде живий. Нічого про нього не знаю від 11 січня. Це мій найстарший син, і ми всі чекаємо його вдома", — повідомила жінка.

Вимоги учасників акції

Організаторка наголошує, що МКЧХ має можливість впливати на умови утримання українців у колоніях РФ, але не використовує цього. Вона каже, що за майже чотири роки повномасштабної війни Комітет жодного разу не посприяв обміну тяжкопоранених чи тяжкохворих, хоча це прописано в Женевських конвенціях.

"Ми хочемо, щоб МКЧХ перестав говорити про "м’яку силу" і почав реально працювати. Від їхньої діяльності залежить, як ставляться до наших людей у колоніях і чи повернуться вони додому", — розповіла організаторка Вікторія.

Представники родин зазначили, що розуміють складність роботи організації, але хочуть бачити конкретні кроки. Вони заявили, що продовжать акції, доки ситуація не зрушить з місця і не з’являться результати у пошуку та звільненні військових і цивільних.

