Акція FreeAzov в Одесі: одесити підтримали полонених захисників

Учасники акції на підтримку військовополонених. Фото: Наталія Михайленко

У неділю, 2 листопада, в Одесі відбулася чергова акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених. Родичі, активісти та небайдужі містяни вийшли, щоб нагадати про захисників, які досі перебувають у російському полоні. У центрі міста зібралися сотні людей, щоб вимагати дій і не дозволити забути про героїв.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

Акція на Дерибасівській

В Одесі, на Дерибасівській пройшла акція FreeAzov, присвячена українським воїнам, що залишаються у ворожому полоні. Люди тримали плакати з фото полонених, державні прапори та символіку полку "Азов". Учасники зверталися до влади України та міжнародних організацій із закликом активізувати зусилля для звільнення кожного захисника.

Малюк тримає надпис про те, що мріє обійняти тата. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Наталія Михайленко

Дівчина з хлопцем тримають у руках плакати. Фото: Наталія Михайленко

За словами організаторів, регулярні акції допомагають тримати тему військовополонених у суспільному полі та нагадують, що боротьба за їх повернення триває. Представники родин полонених наголосили, що переговори з країною-агресором залишаються складними, однак вони не втрачають віри.

Дружина полоненого на акції. Фото: Наталія Михайленко

Люди з плакатами в руках на акції. Фото: Наталія Михайленко

Жителі Одеси під час мітингу. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" за усіма загиблими в російсько-українській війні. Також ми писали, що у Львові нагадали про полонених.