Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У центрі Одеси нагадали про полонених — фоторепортаж

У центрі Одеси нагадали про полонених — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 17:19
Оновлено: 17:11
Акція FreeAzov в Одесі: одесити підтримали полонених захисників
Учасники акції на підтримку військовополонених. Фото: Наталія Михайленко

У неділю, 2 листопада, в Одесі відбулася чергова акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених. Родичі, активісти та небайдужі містяни вийшли, щоб нагадати про захисників, які досі перебувають у російському полоні. У центрі міста зібралися сотні людей, щоб вимагати дій і не дозволити забути про героїв.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

Реклама
Читайте також:

Акція на Дерибасівській

В Одесі, на Дерибасівській пройшла акція FreeAzov, присвячена українським воїнам, що залишаються у ворожому полоні. Люди тримали плакати з фото полонених, державні прапори та символіку полку "Азов". Учасники зверталися до влади України та міжнародних організацій із закликом активізувати зусилля для звільнення кожного захисника.

В Одесі вібулася акція на згадку про тих хто у полоні
Малюк тримає надпис про те, що мріє обійняти тата. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібулася акція на згадку про тих хто у полоні
Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібулася акція на згадку про тих хто у полоні
Дівчина з хлопцем тримають у руках плакати. Фото: Наталія Михайленко

За словами організаторів, регулярні акції допомагають тримати тему військовополонених у суспільному полі та нагадують, що боротьба за їх повернення триває. Представники родин полонених наголосили, що переговори з країною-агресором залишаються складними, однак вони не втрачають віри.

В Одесі вібулася акція на згадку про тих хто у полоні
Дружина полоненого на акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібулася акція на згадку про тих хто у полоні
Люди з плакатами в руках на акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вібулася акція на згадку про тих хто у полоні
Жителі Одеси під час мітингу. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" за усіма загиблими в російсько-українській війні. Також ми писали, що у Львові нагадали про полонених.

Одеса мітинг Одеська область полонені бригада "Азов" Новини Одеси зниклі безвісти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації