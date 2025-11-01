В Одесі 1 листопада пройшла акція "Хвилина мовчання" на честь загиблих воїнів

Учасники акції з прапорами та плакатами. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 1 листопада, в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" на згадку про всіх, хто віддав життя у війні проти Росії. Мовчазне вшанування пам'яті воїнів відбулося у центрі міста. Перехожі та водії зупинялися та приєднувалися до мовчазної хвилини, щоб віддати шану полеглим захисникам.

Про деталі цієї події журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.

Акція вшанування в Одесі

Рідні загиблих воїнів та небайдужі одесити перекрили дорогу на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Лесі Українки. Головна мета заходу — постійно нагадувати суспільству, що військові щоденно на фронті жертвують власним життям заради нашої незалежності.

Дівчина тримає плакат з мапою України. Фото: Наталія Михайленко

Правоохоронець перекрив дорогу. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції звернулися до містян із закликом на короткий час зупинити буденний рух, розмови, ходу та автомобілі, щоб у мовчанні вшанувати пам'ять полеглих Героїв. Люди тримали в руках національні прапори, портрети загиблих захисників та інформаційні плакати.

Дівчина тримає плакат із закликом зупинитися на хвилину. Фото: Наталія Михайленко

Люди вийшли із автівок під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Що варто знати про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання є загальнонаціональною традицією, яка була офіційно запроваджена указом президента України у березні 2022 року. Щоранку о 09:00 у кожному куточку країни люди зупиняють свій рух і роботу, аби вшанувати пам'ять усіх, хто поліг у боротьбі за свободу та незалежність України.

Жінка закликає людей виходити з авто під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Чоловіки стоять біля машин під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Жінка тримає в руках прапор з фото полеглого Героя. Фото: Наталія Михайленко

