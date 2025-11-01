В Одесі 1 листопада пройшла акція "Хвилина мовчання" на честь загиблих воїнів

Одеса пам'ятає — фоторепортаж із вшанування загиблих Героїв
Сьогодні, 1 листопада, в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" на згадку про всіх, хто віддав життя у війні проти Росії. Мовчазне вшанування пам'яті воїнів відбулося у центрі міста. Перехожі та водії зупинялися та приєднувалися до мовчазної хвилини, щоб віддати шану полеглим захисникам.
Про деталі цієї події журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.
Акція вшанування в Одесі
Рідні загиблих воїнів та небайдужі одесити перекрили дорогу на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Лесі Українки. Головна мета заходу — постійно нагадувати суспільству, що військові щоденно на фронті жертвують власним життям заради нашої незалежності.
Учасники акції звернулися до містян із закликом на короткий час зупинити буденний рух, розмови, ходу та автомобілі, щоб у мовчанні вшанувати пам'ять полеглих Героїв. Люди тримали в руках національні прапори, портрети загиблих захисників та інформаційні плакати.
Що варто знати про хвилину мовчання в Україні
Щоденна хвилина мовчання є загальнонаціональною традицією, яка була офіційно запроваджена указом президента України у березні 2022 року. Щоранку о 09:00 у кожному куточку країни люди зупиняють свій рух і роботу, аби вшанувати пам'ять усіх, хто поліг у боротьбі за свободу та незалежність України.
