Україна
Одеса пам'ятає — фоторепортаж із вшанування загиблих Героїв

Одеса пам'ятає — фоторепортаж із вшанування загиблих Героїв

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 10:46
Оновлено: 10:23
В Одесі 1 листопада пройшла акція "Хвилина мовчання" на честь загиблих воїнів
Учасники акції з прапорами та плакатами. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 1 листопада, в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" на згадку про всіх, хто віддав життя у війні проти Росії. Мовчазне вшанування пам'яті воїнів відбулося у центрі міста. Перехожі та водії зупинялися та приєднувалися до мовчазної хвилини, щоб віддати шану полеглим захисникам.

Про деталі цієї події журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.

Читайте також:

Акція вшанування в Одесі

Рідні загиблих воїнів та небайдужі одесити перекрили дорогу на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Лесі Українки. Головна мета заходу — постійно нагадувати суспільству, що військові щоденно на фронті жертвують власним життям заради нашої незалежності.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Дівчина тримає плакат з мапою України. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Правоохоронець перекрив дорогу. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції звернулися до містян із закликом на короткий час зупинити буденний рух, розмови, ходу та автомобілі, щоб у мовчанні вшанувати пам'ять полеглих Героїв. Люди тримали в руках національні прапори, портрети загиблих захисників та інформаційні плакати.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Дівчина тримає плакат із закликом зупинитися на хвилину. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Люди вийшли із автівок під час акції.  Фото: Наталія Михайленко

Що варто знати про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання є загальнонаціональною традицією, яка була офіційно запроваджена указом президента України у березні 2022 року. Щоранку о 09:00 у кожному куточку країни люди зупиняють свій рух і роботу, аби вшанувати пам'ять усіх, хто поліг у боротьбі за свободу та незалежність України.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Жінка закликає людей виходити з авто під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Чоловіки стоять біля машин під час акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Жінка тримає в руках прапор з фото полеглого Героя. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що львів'яни вийшли на акцію, аби нагадати про полонених. Також ми писали, що у Львові рідні зниклих безвісти у Кринках збиралися на мітинг.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
