В Одессе 1 ноября прошла акция "Минута молчания" в честь погибших воинов

Участники акции с флагами и плакатами. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 1 ноября, в Одессе состоялась акция "Минута молчания" в память обо всех, кто отдал жизнь в войне против России. Молчаливое почтение памяти воинов состоялось в центре города. Прохожие и водители останавливались и присоединялись к минуте молчания, чтобы отдать дань уважения павшим защитникам.

О деталях этого события журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы акции.

Акция чествования в Одессе

Родные погибших воинов и неравнодушные одесситы перекрыли дорогу на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Леси Украинки. Главная цель мероприятия — постоянно напоминать обществу, что военные ежедневно на фронте жертвуют собственной жизнью ради нашей независимости.

Девушка держит плакат с картой Украины. Фото: Наталья Михайленко

Правоохранитель перекрыл дорогу. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции обратились к горожанам с призывом на короткое время остановить будничное движение, разговоры, походку и автомобили, чтобы в молчании почтить память павших Героев. Люди держали в руках национальные флаги, портреты погибших защитников и информационные плакаты.

Девушка держит плакат с призывом остановиться на минуту. Фото: Наталья Михайленко

Люди вышли из автомобилей во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Что стоит знать о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания является общенациональной традицией, которая была официально введена указом президента Украины в марте 2022 года. Каждое утро в 09:00 в каждом уголке страны люди останавливают свое движение и работу, чтобы почтить память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины.

Женщина призывает людей выходить из авто во время минуты молчания. Фото: Наталья Михайленко

Мужчины стоят возле машин во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Женщина держит в руках флаг с фото павшего Героя. Фото: Наталья Михайленко

