Митинг в Одессе: родственники пропавших военных требовали действий Красного Креста

Митинг в центре Одессы. Фото: Натальи Михайленко

Сегодня, 14 октября, под зданием Международного Комитета Красного Креста в Одессе снова собрались родственники пленных и пропавших без вести военных. Люди требовали более активного участия организации в возвращении защитников домой. Они считают, что МККК недостаточно контролирует ситуацию с военнопленными и не делает достаточно для поиска их родных.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы акции.

Митинг в Одессе

Родственники пропавших военных вышли под здание МККК, чтобы напомнить организации о ее обязанностях по контролю отношения к пленным с обеих сторон. Они акцентировали внимание на том, что сейчас помощь семьям и поиск пропавших без вести происходят неэффективно.

Женщины с плакатами возле Международного комитета Красного Креста. Фото: Наталья Михайленко

Плакаты на полу во время митинга. Фото: Наталья Михайленко

Присутствующие на митинге держали плакаты и фотографии своих близких. Они призвали Международный Комитет Красного Креста активнее способствовать возвращению украинских военных домой и реагировать на нарушения прав пленных со стороны оккупантов.

Призыв к МККК на бумаге, фото: Наталья Михайленко

Женщина со слезами на глазах держит плакат. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции отметили, что понимают сложность работы организации, но требуют большей прозрачности и конкретных действий. Они пообещали продолжать акции, пока не будет результата в поиске и освобождении военных.

Родные стоят на акции. Фото: Наталья Михайленко

Женщины держат флаги с фото родных. Фото: Наталья Михайленко

Женщина во время акции держит плакат. Фото: Наталья Михайленко

