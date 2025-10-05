Видео
Главная Одесса Я мечтаю о его жизни — в Одессе напомнили о пленных

Я мечтаю о его жизни — в Одессе напомнили о пленных

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 14:55
Акция в Одессе в поддержку пленных и пропавших воинов
Женщины с плакатами на акции. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 5 октября, в Одессе состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских. Семьи вышли, чтобы в очередной раз привлечь внимание общества. К ним присоединился и морпех из "Азовстали", который недавно вернулся из плена.

Об этом Новини.LIVE рассказали организаторы акции.

Читайте также:

Акция в поддержку морпеха в Одессе стала местом гуляния

Проспект Шевченко в Одессе стал местом громкого и мучительного напоминания о тех, кого до сих пор нет рядом. Здесь собрались семьи пленных и пропавших воинов и гражданских. В их руках были плакаты с фотографиями родных. Каждое лицо на этих фотографиях — это судьба, которая до сих пор ждет ответа. Родные напоминают — что защитники — это не цифры.

В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Мужчина держит плакат в руках.Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Участницы акции с флагами. Фото: Наталья Михайленко

Для близких подобные митинги — не только акция. Это способ не дать обществу забыть о боли, которую они проживают ежедневно. Их плакаты, возгласы и молитвы — единственный инструмент держать внимание к теме, которая до сих пор болит.

В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Женщины с плакатами с призывом поддержать их. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Люди стоят вдоль дороги с флагами. Фото: Наталья Михайленко

К акции присоединился и морской пехотинец Хуан Альберто Лейва Гарсия. Боец из "Азовстали" вернулся из российского плена 14 августа. Сейчас, после реабилитации он вернулся в Одессу. Защитник пришел поддержать семьи, в частности защитников Мариауполя, которые до сих пор находятся в лапах врага.

В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Освобожденный из плена защитник на акции. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Женщина держит в руках картонку с надписью. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулая акція на підримку полонених
Участники акции с флагами. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, мы сообщали, что в Одессе почтили павших воинов. А также о том, что во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных.

Одесса митинг акция Одесская область пленные Новости Одессы пропавшие без вести
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
