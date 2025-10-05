Акция в Одессе в поддержку пленных и пропавших воинов

Женщины с плакатами на акции. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 5 октября, в Одессе состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских. Семьи вышли, чтобы в очередной раз привлечь внимание общества. К ним присоединился и морпех из "Азовстали", который недавно вернулся из плена.

Об этом Новини.LIVE рассказали организаторы акции.

Проспект Шевченко в Одессе стал местом громкого и мучительного напоминания о тех, кого до сих пор нет рядом. Здесь собрались семьи пленных и пропавших воинов и гражданских. В их руках были плакаты с фотографиями родных. Каждое лицо на этих фотографиях — это судьба, которая до сих пор ждет ответа. Родные напоминают — что защитники — это не цифры.

Мужчина держит плакат в руках.Фото: Наталья Михайленко

Участницы акции с флагами. Фото: Наталья Михайленко

Для близких подобные митинги — не только акция. Это способ не дать обществу забыть о боли, которую они проживают ежедневно. Их плакаты, возгласы и молитвы — единственный инструмент держать внимание к теме, которая до сих пор болит.

Женщины с плакатами с призывом поддержать их. Фото: Наталья Михайленко

Люди стоят вдоль дороги с флагами. Фото: Наталья Михайленко

К акции присоединился и морской пехотинец Хуан Альберто Лейва Гарсия. Боец из "Азовстали" вернулся из российского плена 14 августа. Сейчас, после реабилитации он вернулся в Одессу. Защитник пришел поддержать семьи, в частности защитников Мариауполя, которые до сих пор находятся в лапах врага.

Освобожденный из плена защитник на акции. Фото: Наталья Михайленко

Женщина держит в руках картонку с надписью. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции с флагами. Фото: Наталья Михайленко

