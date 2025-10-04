В Одессе 4 октября почтили память погибших воинов акцией "Минута молчания"

Участницы акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 4 октября, в Одессе возле железнодорожного вокзала и на перекрестке улиц Академика Заболотного и Академика Сахарова состоялась акция "Минута молчания", посвященная памяти всех погибших в войне с Россией. Прохожие останавливались, чтобы присоединиться к минуте молчания и отдать дань уважения воинам.

Об этом сообщили организаторы мероприятия журналистам Новини.LIVE.

Акция чествования в Одессе

Семьи погибших и неравнодушные одесситы собрались с плакатами у входа в железнодорожный вокзал и на перекрестке улиц Академика Заболотного и Академика Сахарова в Пересыпском районе города. Целью акции было напомнить, что военные ежедневно отдают жизнь за свободу и независимость Украины.

Женщина стоит с флагом в руках на дороге возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

Девушки на акции в Пересыпском районе. Фото: организатор акции

Участники призвали жителей города на мгновение остановить все дела и движение автомобилей, чтобы почтить погибших героев. Люди держали в руках украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты.

Активисты перекрыли движение транспорта возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы во время акции в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Украине

Минута молчания — всеукраинская традиция, введенная указом президента в марте 2022 года. Ежедневно в 09:00 утра во всех уголках Украины граждане останавливаются, чтобы почтить память погибших в войне за независимость.

Участники акции держат флаг и плакаты в руках. Фото: Наталья Михайленко

Женщина держит флаг с напоминанием о "Минуте молчания". Фото: Наталья Михайленко

Девочка держит в руках картонку на акции. Фото: Наталья Михайленко

