В Одессе 4 октября почтили память погибших воинов акцией "Минута молчания"

Остановись на минуту — в Одессе почтили память павших воинов
Сегодня, 4 октября, в Одессе возле железнодорожного вокзала и на перекрестке улиц Академика Заболотного и Академика Сахарова состоялась акция "Минута молчания", посвященная памяти всех погибших в войне с Россией. Прохожие останавливались, чтобы присоединиться к минуте молчания и отдать дань уважения воинам.
Об этом сообщили организаторы мероприятия журналистам Новини.LIVE.
Акция чествования в Одессе
Семьи погибших и неравнодушные одесситы собрались с плакатами у входа в железнодорожный вокзал и на перекрестке улиц Академика Заболотного и Академика Сахарова в Пересыпском районе города. Целью акции было напомнить, что военные ежедневно отдают жизнь за свободу и независимость Украины.
Участники призвали жителей города на мгновение остановить все дела и движение автомобилей, чтобы почтить погибших героев. Люди держали в руках украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты.
Минута молчания в Украине
Минута молчания — всеукраинская традиция, введенная указом президента в марте 2022 года. Ежедневно в 09:00 утра во всех уголках Украины граждане останавливаются, чтобы почтить память погибших в войне за независимость.
